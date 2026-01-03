Vicepresidenta de Venezuela espera respaldo del Supremo para ejecutar decreto de conmoción

1 minuto

Caracas, 3 ene (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior para que «en las próximas horas» declare su constitucionalidad y entre en vigor.

El pasado 29 de septiembre, Rodríguez anunció en un encuentro con el cuerpo de diplomático en Caracas que el mandatario, Nicolás Maduro, firmó el Decreto de Conmoción Exterior, un documento que otorgaría «facultades especiales» ante las que denunció como «amenazas» de EE.UU.

Sin embargo, el texto del documento no se ha hecho público.EFE

ven/mrs