Vicepresidente de Bolivia dice que hace una «oposición constructiva» dentro del Gobierno

La Paz, 23 dic (EFE).- El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, respondió este martes a las críticas de los que le acusan de ser oposición a su propio Gobierno que lo es, pero una oposición «constructiva» y que se irá del Ejecutivo solo si la gente revoca su mandato.

Lara hizo estas declaraciones en un vídeo difundido en TikTok, red en la que es muy activo, en el que también lanzó acusaciones e insultos al presidente Rodrigo Paz y a los parlamentarios.

En el vídeo, el vicepresidente boliviano dijo que desde que Paz le hizo «a un lado» y, a su juicio, decidiera «gobernar para los ricos» y «rodearse de gente corrupta», él se trazó la meta «de combatir la corrupción desde el Gobierno y denunciar a todo funcionario que cruce la línea del bien a la línea del mal».

Señaló que apoyará «lo que esté bien» y denunciará «lo que esté mal», y que si en dos años «el pueblo quiere revocar» su mandato, no tendrá «miedo» y dejará el poder.

«Si nos quedamos los cinco años, los cinco años va a tener que soportarme Rodrigo Paz porque hecho de corrupción que detecte, hecho de corrupción que denuncio. No voy a callar», añadió en su mensaje.

En los últimos días Paz ha mantenido reuniones constantes con diferentes sectores sociales, ante el rechazo de estos al levantamiento de la subvención a los combustibles, dispuesto desde el miércoles a través de un decreto.

«Yo no hago tiktoks, yo actúo. Yo hago las cosas porque para eso me han elegido, para tomar decisiones», aseguró el presidente boliviano en una de estas reuniones, en una aparente alusión a Lara.

Las recientes declaraciones de Lara se suman a una serie de ataques que lanzó en los últimos días tanto contra el presidente como contra el Parlamento en general.

De nuevo en TikTok, el vicepresidente tildó a Paz de «corrupto» y «hábil para engañar», y también arremetió contra los ministros, llamándolos «pelotudos» (sic) por «causar una convulsión social» con el decreto 5503 que dispuso el retiro de la subvención a los combustibles.

En otro video, Paz aseguró que los diputados y senadores «se juntan entre delincuentes y entre delincuentes hacen montón y su voto es mayoritario» en el Legislativo, donde el fin de semana no logró aprobar un pronunciamiento en contra del decreto.

Además, acusó a los parlamentarios de aprobar créditos a cambio de cupos en entidades como la Aduana, servicios de impuestos y de identidad personal, aunque sin ofrecer pruebas.

Ante esas declaraciones, diputados del oficialismo y de la oposición anunciaron el inicio de procesos penales contra Lara por las declaraciones «ofensivas» en su contra, que fueron calificadas como un agravio a la institucional del Órgano Legislativo.

La relación entre Paz y Lara no ha dejado de ser tensa desde que el binomio ganó la segunda vuelta electoral, en octubre pasado.

Un primer punto crítico ocurrió en noviembre, cuando Lara dijo mediante su cuenta de TikTok que «ya no forma parte» del Gobierno y que Paz era «un mentiroso».

Tras la sorpresiva victoria en las elecciones, Lara aseguró que él era «la garantía» de este Gobierno y que «si Rodrigo Paz seguía al camino del mal» lo denunciaría. EFE

