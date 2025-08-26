Victoria Díaz, escritora mexicana tzotzil, gana el Premio de Literatura Indígena de la FIL

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- La escritora Victoria Díaz, indígena de la lengua tzotzil de Chiapas (sureste), ganó este martes la edición trece del Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) 2025, que hace parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Díaz, de 30 años, fue elegida en el género de cuento por la obra ‘Hombres absurdos/Sokem Viniketik’, una compilación de seis textos que giran en torno a la muerte como evento constante y una realidad marcada por la pobreza, la tradición y el choque con la modernidad, afirmó -en conferencia de prensa- la representante del jurado, Cessia Esther Chuc Uc.

«Los cuentos exponen cómo las tensiones entre la tradición y el cambio, la esperanza y el fatalismo, la fe y la medicina van generando cambios en la vida de los personajes, dejando ver un trasfondo común de desigualdad social y destinos trágicos», expresó Chuc Uc a nombre del jurado.

El trabajo de Díaz fue elegido entre candidaturas de diez lenguas indígenas de México, Perú y Ecuador, que reflejan la interrelación que las comunidades han tenido y mantienen con elementos de la naturaleza como el agua, las aves y los árboles, añadió Chuc Uc.

La vocera del jurado del PLIA señaló que los cuentos que conforman esta obra reflejan la realidad que viven las comunidades indígenas en el estado de Chiapas, uno de los que más sufre la migración, la violencia y el abandono del campo.

«A veces me doy cuenta de que la comunidad o los pueblos indígenas en donde estamos no es color de rosa como lo menciona a veces la mente occidental, por decirlo así. También los pueblos indígenas sufrimos violaciones, pobreza y también ahorita que estamos en el siglo XXI, las generaciones han cambiado, la vida de nosotros pues también ha cambiado, pero ha habido pobreza en la actualidad”, explicó Chuc Uc.

Victoria Díaz nació el 29 de julio de 1995 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es hablante de la lengua tzotzil, con la variante de Chamula.

La galardonada es licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) y ejerce como docente de primaria en su comunidad y ha publicado diversos cuentos en libros colectivos de México y Argentina.

Además, Díaz es coautora del libro colectivo Yayijemal ts’ibetik / Cuentos con cicatrices (2023), fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 2022-2023 y forma parte del Colectivo de Escritores Tzotziles “Jal K’opetik”.

La premiación se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la mayor del mundo en español. La ganadora recibirá un estímulo económico de 300.000 pesos (16.000 dólares), la publicación de su obra, así como una estatuilla y un reconocimiento oficial. EFE

