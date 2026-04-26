Victoria Martín, en el Canneseries por ‘Se tiene que morir mucha gente’: «me incluyo a mí»

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Pol Lloberas Cardona

Cannes (Francia), 26 abr (EFE).- La cómica Victoria Martín (Madrid, 1989), creadora de la serie ‘Se tiene que morir mucha gente’ que está nominada al gran premio del festival Canneseries, señaló con ironía que también se incluye a ella «en ese ‘mucha gente'».

En declaraciones a EFE tras su estreno este sábado en Cannes, en la Costa Azul francesa, Martín contó: «Cuando pensaba en el título era también porque yo estaba muy mal. Un poco como Bárbara -personaje protagonista de la serie-, odiaba que todo el mundo, que la gente, fuera feliz. Y fue como decir: ‘no eres tan especial, tranquila'».

La serie cuenta la historia de Bárbara (Anna Castillo), una guionista enganchada a los ansiolíticos; de Maca (Laura Weissmahr), embarazada de un hombre mucho mayor; y de Elena (Macarena García), una actriz que se gana la vida como camarera. Son tres amigas de la infancia que chocan y se apoyan al mismo tiempo.

La trama es una adaptación de la novela homónima de 2023, escrita por la propia Victoria Martín, que ha contado que desde el principio la había concebido como una serie y que, al no poder «venderla» en un primer momento, la adaptó entonces a un libro de ficción.

Martín, conocida por dirigir el podcast ‘Estirando el Chicle’ junto a la también cómica Carolina Iglesias, subrayó que volver a adaptar la historia implicó incontables reescrituras de guión, incluidos cambios de última hora durante el rodaje.

«A cierta edad -señaló- ya no puedes cambiar a una persona, pero sí creo que ellas pueden vivir con más honestidad que con la que vivían antes y, para mí, ése es el mensaje de la serie».

Las situaciones en las que se ven sumidas las protagonistas, en sí mismas trágicas, a menudo dan un vuelco para resultar cómicas, algo que Martín atribuye a la «parte oscura de los tres personajes».

La actriz protagonista Anna Castillo (Barcelona, 1993) dijo sentirse «representada en la parte mala» de algunos personajes y elogió que «la serie no es para nada moralista».

«La serie no te habla de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, evidentemente recomiendo que la vea todo el mundo y a quien le pique, pues que le pique; a mí también me pican cosas», añadió.

Martín advirtió de que la serie también orbita alrededor de la salud mental, una cuestión muy presente en los últimos años y que, en su opinión, «a veces se vuelve algo autoindulgente» para justificar comportamientos inapropiados, hasta el punto de crear «una legión de narcisistas».

«Que tengas depresión o que tengas TOC -Trastorno Obsesivo Compulsivo- no justifica el egoísmo, no justifica que trates mal a todo el mundo y no justifica la mala educación», puntualizó Castillo.

‘Se tiene que morir mucha gente’ competirá por el premio a mejor serie con otras siete producciones, una de las cuales también es española y de Movistar +: ‘Yo siempre a veces’, que este domingo se proyectará por primera vez fuera de España.

Además del gran premio del festival, en la ceremonia de entrega de premios del próximo martes se galardonarán la mejor miniserie y la mejor serie documental, con premios individuales reservados a la mejor interpretación, el mejor guión y a la mejor música, entre otros.

La serie de Martín, producida por Movistar +, en cuya plataforma se estrenará el 21 de mayo, está dirigida por Sandra Romero, conocida por ‘Los años nuevos’ (2024), y Nacho Pardo (‘Tenéis que verlo’, 2025).

Anna Castillo es conocida por su aparición en películas como ‘El Olivo’ (2016), ‘Viaje al cuarto de mi madre’ (2018) o ‘Girasoles Silvestres’ (2022), que le valieron un premio Goya a mejor actriz revelación y otros dos a mejor actriz protagonista, respectivamente.

Además, las actrices que completan el trío protagonista, Macarena García y Laura Weissmahr, ganaron el premio Goya a mejor actriz revelación -por ‘Blancanieves’ y por ‘Salve María’, respectivamente.

A este elenco cabe añadir la actuación de la joven Sofía Otero, premiada con el Oso de Plata a la mejor interpretación por ‘20.000 especies de abejas’, en el papel de conciencia de Bárbara. EFE

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