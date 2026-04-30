Viena retira los contenedores para donar ropa usada de espacios público por su suciedad

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Viena, 30 abr (EFE).- Viena retirará a partir de 2027 los cerca de 2.300 contenedores para donar ropa usada que existen en espacios públicos, tras numerosas quejas por la suciedad y plagas que generan, causados en parte por personas que los abren para llevarse algunas prendas y dejan el resto fuera.

Así lo confirmaron la concejal de Desarrollo Urbano y Movilidad, Ulli Sima, y el concejal de Medio Ambiente, Jürgen Czernohorszky, ambos del Partido Socialdemócrata (SPÖ), pues la situación ha generado más de mil quejas desde 2025.

La prohibición de estos depósitos de ropa contará con un periodo de retirada de dos meses a partir del 1 de enero de 2027.

Las autoridades han reclamado de forma infructuosa a los operadores de los contenedores que mantengan la limpieza en sus alrededores, ya que el problema persiste y los costes acaban recayendo en la ciudadanía.

«Nos hemos visto obligados a tomar medidas más duras», explicó Sima.

Tras la prohibición, la ciudad apuesta por otras alternativas, como entregar la ropa en puntos de recogida gestionados por organizaciones benéficas, como Caritas.

La organización ambientalista Global 2000 advirtió que la retirada de los contenedores no aborda el problema de fondo.

«La causa radica en la sobreproducción masiva», subrayó su portavoz, Anna Leitner, quien defendió que se apliquen regulaciones a los grandes fabricantes de ropa.EFE

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