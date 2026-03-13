Viernes, 13 de marzo de 2026 (02:00 GMT)

16 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán intensifica sus ataques en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz cuando casi se cumplen dos semanas de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica y tras el desafío lanzado por el nuevo líder supremo Mojtaba Jameneí a los estadounidenses.

(Texto)

– El Proyecto Maven, la herramienta de inteligencia artificial de la tecnológica Palantir, se ha convertido en una pieza central de la ofensiva de EE.UU. e Israel en Irán al acelerar las decisiones en el campo de batalla y hacer que la selección de objetivos esté, por primera vez a esta escala, intensamente mediada por algoritmos. (Texto)

– Irak se implica de lleno en el conflicto después de que un avión estadounidense se estrellara en el oeste del país, en lo que las milicias proiraníes de Irak reivindican como un ataque, y de el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara la muerte de un soldado de su Ejército en una base francesa en Erbil, en el norte del país.

– En Israel, la guerra se recrudece en el norte de su territorio con ataques de la milicia chií Hizbulá mientras el Gobierno amenaza con iniciar una invasión terrestre al país vecino, al tiempo que continúan los ataques con misiles de Irán activando las alarmas antiaéreas varias veces al día en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La ofensiva aérea israelí contra el Líbano continúa intensificándose, después de que la capital fuera objetivo de al menos tres ataques y de que la orden de evacuación para el sur se expandiera a otra franja de unos 15 kilómetros.

– El sofisticado sistema antimisiles de Israel, considerado durante años prácticamente impenetrable, afronta brechas ante las tácticas empleadas por Irán y el grupo chií libanés Hizbulá: su uso combinado de misiles con bombas de racimo y oleadas de drones no solo busca saturar sus múltiples capas de interceptación, sino también explotar sus límites.

– Desde Nueva York se enviará un análisis sobre la interrupción de suministro que genera el cierre del estrecho de Ormuz, que también está causando un aumento de precios en múltiples mercados globales, no solo en petróleo y gas natural, sino también en materias primas como fertilizantes, azufre, helio, aluminio y otros insumos industriales. (Texto)

– Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen en Filipinas para abordar el impacto en la región del conflicto en Oriente Medio y debatir medidas para garantizar la seguridad energética.

CUBA EEUU

La Habana – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comparece este viernes en la televisión estatal en un inusual formato mientras arrecia la presión de EE.UU. a la isla y después de que la víspera se anunciara la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano.

(Texto) (Video) (Foto)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – Organizaciones civiles y medios de comunicación de Venezuela convocan una manifestación para exigir el desbloqueo de páginas web, una muestra más de la incipiente reivindicación social que vuelve a las calles del país.

(Texto) (Foto) (Video)

– Representantes sindicales de Venezuela ofrecen rueda de prensa para anunciar nuevas acciones para exigir el aumento de salarios y pensiones, tras una protesta nacional por los derechos laborales. (Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, discute con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, las últimas evoluciones del escenario bélico, en particular con los compromisos de los aliados de Kiev y de la forma de presionar a Rusia.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

(Rueda de prensa Macron/Zelenski a las 12.45 horas locales)

ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – El cineasta español Oliver Laxe conversa con EFE sobre su nominación al Óscar por ‘Sirat’ y cómo la industria de Hollywood ha arropado una película que se sale de los moldes convencionales.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

JOAN MANUEL SERRAT

Buenos Aires – El cantautor catalán Joan Manuel Serrat es investido doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad argentina de Mendoza.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LATINOAMÉRICA MEDIOAMBIENTE

Redacción Medioambiente – A la espera de las primeras decisiones de nuevo Gobierno chileno, el giro político hacia partidos conservadores que ha dado América Latina en los últimos años está provocando la desaparición de políticas ambientales protectoras y la pérdida de empuje de la «agenda verde» en uno de los territorios más ricos de biodiversidad de todo el mundo.

(Texto) (Fototeca)

EEUU MODA

Miami (EE.UU.) – El ‘Stich Lab’, la principal plataforma para diseñadores emergentes de Latinoamérica en Estados Unidos, comienza este viernes en el Design District de Miami, donde más de 40 de las principales marcas independientes de la región presentarán las tendencias del año, que incluyen ropa deportiva y telas sustentables.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guía ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026.

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en enero del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano.

12:30 GMT.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico publica la segunda revisión del dato del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. del cuarto trimestre y de todo 2025. (Texto)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU MODA.- Diseñadores emergentes de Latinoamérica presentan las nuevas tendencias de moda en Miami (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La ONG VE Sin Filtro, junto a otras organizaciones y medios de comunicación de Venezuela, convocan una manifestación ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para exigir el desbloqueo de páginas web. Avenida Veracruz de Las Mercedes, Conatel (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Miami.- EEUU HISPANOS.- Las organizaciones Somos Votantes, Americans for Tax Fairness (ATF) y Unidos presentan un análisis que revela la disminución de la riqueza de los latinos en Estados Unidos y del apoyo a las políticas económicas del presidente Donald Trump. (Texto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Quito.- ECUADOR DESAPARICIONES.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador conoce la sentencia de la Corte Constitucional que declaró que los cuatro menores afrodescendientes detenidos en 2024 por militares, y posteriormente asesinados, fueron víctimas de desaparición forzada, y que le ordena al Legislativo declarar el 8 de diciembre como un día en memoria de los niños, entre otras medidas. Asamblea Nacional

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la actividad industrial del mes de enero (Texto)

20:30 GMT.- Quito.- ECUADOR PROTESTAS.- Organizaciones sociales de Ecuador participan en una marcha contra la recientemente aprobada ley de minería, y reformas laborales así como a la distribución presupuestaria en los gobiernos locales. Av. 10 de agosto y Bogotá

Jalisco (México).- MÉXICO DESAPARECIDOS.- Colectivos de búsqueda en Jalisco enfrentan una doble amenaza, la posibilidad de que el congreso estatal prohíba la pega de cédulas de desaparición de sus seres queridos, además de que han tenido que suspender sus actividades por la inseguridad y la hipervigilancia militar tras el operativo contra ‘El Mencho’ a finales de febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR NATURALEZA.- Los habitantes del valle de Íntag, en los Andes ecuatorianos, llevan más de tres décadas resistiendo la llegada de la minería a sus tierras, pero temen que la nueva ley minera impulsada por el Gobierno de Ecuador facilite el avance y reabra un conflicto marcado por denuncias de contaminación, divisiones comunitarias y tensiones con la administración. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ESPACIO.- Los retrasos en Artemis II han sacudido el cronograma de la NASA para el regreso del ser humano a la Luna. Tras más de medio siglo de ausencia, el plan ahora concentra una misión a la órbita terrestre en 2027 y dos alunizajes en 2028, bajo la presión constante de una China que amenaza con llegar primero. (Texto)

Quito.- ECUADOR EEUU.- Ecuador y Estados Unidos firman un acuerdo comercial recíproco que permitirá eliminar los aranceles del 10 % impuestos por el presidente Donald Trump para una parte de los productos ecuatorianos que ingresan a ese país. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ESPAÑA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ofrece una rueda de prensa al término de su viaje a México en el que se reunirá con importadores y autoridades mexicanas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cúcuta.- COLOMBIA VENEZUELA.- Los presidentes de Colombia y Venezuela se reúnen en la frontera. Puente Internacional Atanasio Girardot (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- JOAN MANUEL SERRAT.- El cantautor catalán Joan Manuel Serrat es investido doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad argentina de Mendoza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR POLÍTICA.- La excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, y su excandidato vicepresidencial Andrés Arauz se enfrentan a una audiencia ante el Tribunal Contencioso Electoral por supuestas irregularidades denunciadas por el Consejo Nacional Electoral en las cuentas de campaña de los comicios anticipados de 2023. Sala de Audiencias del TCE, ubicado en las calles Juan León Mera N21-152 y Vicente Ramón Roca (Texto)

Nueva York – WALL STREET COYUNTURA – Wall Street cierra la semana a la baja debido a la guerra en Irán y a datos económicos mixtos en EE. UU., con debilidad en el empleo pero cifras favorables de inflación, mientras los mercados esperan el próximo movimiento de la Reserva Federal. (Texto)

Asunción.- PARAGUAY BRASIL.- Los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay y Brasil, Rubén Ramírez y Mauro Vieira, respectivamente, ofrecen declaraciones a medios(Texto) (Foto) (Video)

Asunción.- PARAGUAY COMERCIO.- El Banco Central de Paraguay (BCP) publica un informe con datos sobre la balanza comercial de febrero de 2026. (Texto)

Europa

07:45 GMT.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos definitivos de la inflación en febrero.

09:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, comparece ante la prensa con el presidente de la Federación de la Industria Alemana (BDI), Peter Leibinger, y con el vicepresidente del sindicato IG Metall, Jürgen Kerner, tras una reunión. (Texto)

09:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO IRA.- El líder del Sinn Fein norirlandés, Gerry Adams, comparece en el juicio donde se dirime su responsabilidad como presunto dirigente del IRA en tres atentados que tuvieron lugar en Londres. Tribunal Superior de Justicia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos mensuales de la producción industrial en la UE.

10:45 GMT.- Oslo.- ALEMANIA NORUEGA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, continúa su visita oficial a Noruega, donde visita junto con su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, las maniobras ‘Cold Response’ de la OTAN. (Texto) (Foto)

11:00 GMT.- París.- UCRANIA GUERRA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar sobre la evolución del escenario de la guerra en Ucrania, en particular con el trasfondo y las implicaciones del conflicto bélico en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Londres.- R. UNIDO ARTE.- Grabación de la exposición de arte ‘Red Lines’, que aborda la temática del suicidio masculino, desde Van Gogh hasta Hemingway pasando por Kurt Cobain y Keith Flint. Irish Cultural Centre in Hammersmith. (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El enviado especial de la ONU para tecnologías digitales y emergentes, Amandeep Singh Gill, habla con la prensa acreditada en la sede europea de Naciones Unidas sobre la gobernanza de la inteligencia artificial.

Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga los datos del PIB británico correspondiente al mes de enero. (Texto)

Manila.- FILIPINAS ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne en Manila con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., con quien ofrecerá una rueda de prensa.

Lisboa.- PORTUGAL SOCIALISTAS.- Elecciones primarias del Partido Socialista (PS) de Portugal. (Texto)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS RAMADÁN.- Las series, tanto cómicas como dramáticas, se han convertido en una cita imprescindible para millones de árabes musulmanes durante el ramadán, y en Marruecos una de las que más da que hablar es «Nido de codicia», centrada en el tráfico de bebés. (Texto) (Foto)

Rabat.- Protesta contra la intervención de EE. UU. en Irán. (Foto) (Vídeo)

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- Juicio de apelación para la opositora tunecina Abir Moussi, condenada a doce años de prisión por de a la oficina de registro de la Presidencia, donde intentó impugnar decretos presidenciales.

Saná.- IRÁN GUERRA.- Los rebeldes hutíes convocan en Saná una protesta por el día de Jerusalén contra Israel. (Foto) (Vídeo)

África

Nairobi.- CONGO ELECCIONES.- La República del Congo (Congo-Brazzaville) celebra este domingo unas elecciones presidenciales en las que el jefe del Estado, Denis Sassou-Nguesso, en el poder desde 1997, busca la reelección para un quinto mandato frente a una oposición fragmentada y en un clima de represión de la disidencia.

Nairobi.- CONGO ELECCIONES.- Apodado «El Emperador» por sus homólogos africanos, el presidente de la República del Congo (Congo-Brazzaville), Denis Sassou Nguesso, buscará a sus 82 años en las elecciones de este domingo un quinto mandato sin miedo a eternizarse en el poder, que ocupa desde hace casi 29 años.

Nairobi.- CONGO ELECCIONES.- El joven opositor Melain Destin Gavet Elengo, de 35 años, y otros cinco candidatos desafían en las elecciones presidenciales de la República del Congo (Congo-Brazzaville) de este domingo al octogenario mandatario, Denis Sassou Nguesso, que lleva en el poder desde 1997 y busca un quinto mandato.

Johannesburgo.- ÁFRICA CUMBRE.- Sudáfrica acoge este jueves y viernes una reunión del Consejo de Ministros de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC, en inglés), organización de la cual Pretoria ocupa la presidencia rotatoria.

Asia

Pekín.- AÑO NUEVO CHINO.- Concluye en China el operativo especial de 40 días de desplazamientos por el Año Nuevo lunar, durante el cual se preveían 9.500 millones de viajes de pasajeros, cifra que supondría un máximo histórico.

Bangkok.- TAILANDIA ANIMALES.- Tailandia celebra el Día Nacional de los Elefantes con homenajes de monjes a los animales.

Manila.- IRÁN GUERRA.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen en Filipinas para abordar el impacto en la región del conflicto en Oriente Medio y debatir medidas para garantizar la seguridad energética.

