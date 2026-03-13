Viernes, 13 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

8 minutos

Bangkok/Madrid, 13 mar (EFE).-

Teherán.- Irán amenazó este viernes a las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio y les instó a abandonar «inmediatamente» la región o, de lo contrario, aseguró que serán «enterradas bajo los escombros», un conflicto que se agrava con la situación en el estrecho de Ormuz y la crisis petrolera.

(Vídeo)(Foto)

Teherán.- El Ejército israelí emprendió este viernes una nueva oleada de ataques contra la capital iraní, Teherán, donde se escucharon explosiones, según pudo constatar EFE, mientras las uerzas de Defensa de Israel anunciaban el operativo a las 07.00 horas.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Tel Aviv.- En Israel, la guerra se recrudece en el norte de su territorio con ataques de la milicia chií Hizbulá mientras el Gobierno israelí amenaza con iniciar una invasión terrestre al país vecino, al tiempo que continúan los ataques con misiles de Irán activando las alarmas antiaéreas varias veces al día en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén.

(Vídeo)(Foto)

Beirut.- La ofensiva aérea israelí contra el Líbano continúa intensificándose, después de que la capital fuera objetivo de al menos tres ataques y de que la orden de evacuación para el sur se expandiera a otra franja de unos 15 kilómetros.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar sobre la evolución del escenario de la guerra en Ucrania, en particular con el trasfondo y las implicaciones del conflicto bélico en Oriente Medio.

(Vídeo)(Foto)(Audio)(Directo)

Kabul.- Kabul amanece bajo bombardeos de Pakistán que dejan al menos cuatro muertos y alcanzan un depósito de combustible de aviación en el sur de Afganistán, en una nueva escalada de una crisis de seguridad regional al límite.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Ciudad de México.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ofrece una rueda de prensa al término de su viaje a México en el que se reunirá con importadores y autoridades mexicanas.

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comparece este viernes en la televisión estatal en un inusual formato mientras arrecia la presión de EE.UU. a la isla y después de que la víspera se anunciara la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- El líder del Sinn Fein norirlandés, Gerry Adams, comparece en el juicio donde se dirime su responsabilidad como presunto dirigente del IRA en tres atentados que tuvieron lugar en Londres.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas enfrentan una doble amenaza: por un lado, la posibilidad de que el Congreso estatal prohíba colocar fichas o carteles con los datos de sus familiares desaparecidos; por otro, han tenido que suspender sus actividades debido a la inseguridad y a la fuerte vigilancia de fuerzas militares y policiales tras el operativo contra ‘El Mencho’ del pasado 22 de febrero.

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- La ONG VE Sin Filtro, junto a otras organizaciones y medios de comunicación de Venezuela, convocan a una manifestación ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para exigir el desbloqueo de páginas web.

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- Representantes sindicales de Venezuela ofrecen rueda de prensa para anunciar nuevas acciones para exigir el aumento de salarios y pensiones, tras una protesta nacional por los derechos laborales.

(Vídeo)(Foto)

Banteay Meanchey (Camboya).- Visita a la frontera entre Camboya y Tailandia tras los choques fronterizos de diciembre pasado.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- Las organizaciones Somos Votantes, Americans for Tax Fairness (ATF) y Unidos presentan un análisis que revela la disminución de la riqueza de los latinos en Estados Unidos y del apoyo a las políticas económicas del presidente Donald Trump.

(Vídeo)

Quito.- Los habitantes del valle de Íntag, en los Andes ecuatorianos, llevan más de tres décadas resistiendo la llegada de la minería a sus tierras, pero temen que la nueva ley minera impulsada por el Gobierno de Ecuador facilite el avance y reabra un conflicto marcado por denuncias de contaminación, divisiones comunitarias y tensiones con la administración.

(Vídeo)(Foto)

Varias ciudades.- Recursos de gasolineras para ilustrar la subida de los combustibles.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- Bélgica celebra su primera feria de armamento en medio de un contexto internacional sacudido por la guerra entre EE. UU. e Irán.

(Vídeo)(Foto)

Saná.- Los rebeldes hutíes convocan en Saná una protesta por el día de Jerusalén contra Israel.

(Vídeo)(Foto)

Rabat.- Protesta contra la intervención de EE.UU. en Irán.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas enfrentan una doble amenaza: por un lado, la posibilidad de que el Congreso estatal prohíba colocar fichas o carteles con los datos de sus familiares desaparecidos; por otro, han tenido que suspender sus actividades debido a la inseguridad y a la fuerte vigilancia de fuerzas militares y policiales tras el operativo contra ‘El Mencho’ del pasado 22 de febrero.

(Vídeo)(Foto)

Asunción.- Los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay y Brasil, Rubén Ramírez y Mauro Vieira, respectivamente, ofrecen declaraciones a medios.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Panamá.- El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, firma acuerdos con Panamá e inaugura la embajada ucraniana durante una visita oficial de un día al país centroamericano.

(Vídeo)(Foto)

Banda Aceh (Indonesia).- El instituto de investigación independiente de Indonesia, Prasasti Center for Policy Studies, ha alertado de los efectos que el conflicto en Oriente Medio podría tener sobre la situación fiscal del país asiático.

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba casi un 1,50 % en la apertura de este viernes, después de que Irán dijera que el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial, debe permanecer cerrado.

(Vídeo)(Foto)

Los Ángeles (EE.UU.).- El cineasta español Oliver Laxe conversa con EFE sobre su nominación al Óscar por ‘Sirat’ y cómo la industria de Hollywood ha arropado una película que se sale de los moldes convencionales.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.) – El ‘Stich Lab’, la principal plataforma para diseñadores emergentes de Latinoamérica en Estados Unidos, comienza este viernes en el Design District de Miami, donde más de 40 de las principales marcas independientes de la región presentarán las tendencias del año, que incluyen ropa deportiva y telas sustentables.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- Celebración en Times Square del Día de Al Quds, jornada anual de apoyo a la causa palestina celebrada este 13 de marzo.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- Se espera que cientos de personas hagan fila este viernes para conseguir entradas para el popular programa «Saturday Night Live» (SNL) que tendrá como anfitrión e invitado musical este fin de semana a Harry Styles.

(Vídeo)(Foto)

Austin (EE.UU.).- Con una comedia oscura y surrealista , la segunda del director Boots Riley (“Sorry Bother You”),South By Southwest (SXSW) da inicio a un festival que se prolongará hasta el próximo miercoles. El film, protagonizado por Keke Palmer y Demi Moore, retrata a una banda de ladronas de tiendas de ropa de alta gama, mientras elaboran un plan para vengarse de la CEO de la marca. Su historia, señala Riley, sirve como un plan de ruta sobre “cómo luchar contra el fascismo”.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Exposición de arte ‘Red Lines’, que aborda la temática del suicidio masculino, desde Van Gogh hasta Hemingway pasando por Kurt Cobain y Keith Flint.

(Vídeo)(Foto)

Buenos Aires.- El cantautor catalán Joan Manuel Serrat es investido doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad argentina de Mendoza.

(Vídeo)(Foto)

Ayutthaya (Tailandia).- Tailandia celebra el Día Nacional de los Elefantes con homenajes de monjes a los animales.

(Vídeo)(Foto)

Abiyán.- Devolución del Djidji Ayôkwé, un tambor sagrado parlante, robado por las fuerzas coloniales francesas, en Abiyán, Costa de Marfil.

(Vídeo)(Foto)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.