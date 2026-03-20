Viernes, 20 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 20 mar (EFE).-

Teherán.- Irán celebra un fin de año bajo las bombas estadounidenses e israelíes en un conflicto que continua una peligrosa escalada tras los ataques contra la principal fuente energética iraní, el yacimiento de gas South Pars, y sus represalias contra Catar y Arabia Saudí.

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Beirut.- Los cazas israelíes continúan sus bombardeos masivos en el sur del Líbano y en el oeste y centro de Irán, mientras la población civil acude a los refugios ante las numerosas andanadas de misiles iraníes y cohetes de Hizbulá.

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Beirut.- Libaneses desplazados celebran el final del mes sagrado musulmán de ramadán en medio del conflicto con Israel que ha causado ya más de un millar de muertos.

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Bangkok.- En la turística Bangkok, las primeras consecuencias del conflicto en Oriente Medio también han comenzado a alterar su ritmo, con colas en las gasolineras o complicaciones en rituales como las cremaciones de la nación budista, afectando al engranaje cotidiano de un país que depende en gran medida del petróleo y el gas que llegan del estrecho de Ormuz.

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Madrid.- El Gobierno español aprueba en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

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Ciudad del Vaticano.- Los reyes de España viajan al Vaticano donde serán recibidos por primera vez en audiencia por el papa León XIV, dentro de una visita en la que Felipe VI tomará posesión como protocanónigo de la basílica papal de Santa María la Mayor de Roma.

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Roma.- El rey de España, Felipe VI, toma posesión como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales y ligada a la monarquía española.

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Moscú.- La compañía Visokotochniye Kompleksi (Sistemas de Alta Precisión) de la corporación armamentística rusa Rostec informó este viernes del envío de una partida de sistemas de misiles y artillería antiaérea Pantsir-S a las fuerzas rusas que combaten en Ucrania.

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La Habana.- Las expediciones de distintos países del Convoy Nuestra América siguen llegando este viernes a La Habana con su mensaje de solidaridad con Cuba y rechazo al bloqueo petrolero que le impuso EE.UU. a la isla.

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Isla Mujeres (México).- La delegación mexicana del Convoy Nuestra América, una iniciativa de solidaridad con Cuba y en rechazo al embargo estadounidense, sumó dos nuevos buques en Isla Mujeres antes de zarpar definitivamente hacia la isla caribeña con ayuda humanitaria.

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Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inaugura una nueva etapa en sus más de dos meses de gestión al completar una renovación de su gabinete con el cambio de la cúpula militar que encabezó durante 12 años por el ahora exministro Vladimir Padrino López, hombre leal a Nicolás Maduro.

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Caracas.- Convocan a un viacrucis frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas para pedir por la liberación de unos 170 trabajadores de la estatal petrolera Pdvsa, detenidos entre 2024 y 2025, en medio de la aplicación de la ley de amnistía aprobada en febrero pasado por el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo.

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Redacción Centroamérica.- Centroamérica, una región netamente importadora de combustible, siente la crisis en Oriente Medio con los precios de las gasolinas, que se vende a más de 4 dólares el galón (3,785 litros) tras alzas en las últimas semanas, lo que despierta el temor de los consumidores por el esperado impacto en los sectores de transporte y alimentos.

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Lago Agrio (Ecuador).- Las operaciones militares de Ecuador contra el crimen organizado en la frontera con Colombia, que han elevado la tensión entre Quito y Bogotá, suman un nuevo factor de preocupación: el temor de la población de la zona limítrofe, cuyos habitantes denuncian abusos y posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas ecuatorianas.

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Saint Denis (Francia).- Bally Bagayoko, de 52 años y con orígenes de Malí, es «un heredero de la inmigración» que, a partir de este sábado, dirigirá la ciudad más poblada de la periferia parisina, Saint-Denis. Pero su figura simboliza también las fracturas entre la izquierda radical y la moderada.

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Ciudad de México.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, visita México para evaluar la gestión y la eliminación ambientalmente racional de sustancias y residuos peligrosos en el país.

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Leópolis.- Miles de musulmanes ucranianos observan la guerra en Oriente Medio con la esperanza de que la cooperación con los países del Golfo en la lucha contra los drones iraníes por fin empuje a sus correligionarios a prestar más atención al sufrimiento de Ucrania.

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Moscú.- Musulmanes rusos celebran este viernes el Eid al-Fitr.

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Bali (Indonesia).- Musulmanes en la isla de Bali se congregaron este vienes a temprana hora para orar por el inicio del Eid al-Fitr, festividad que pone fin al ayuno del mes sagrado de Ramadán.

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Nueva York (EE.UU.).- Musulmanes en la ciudad de Nueva York celebran este viernes el Eid al-Fitr.

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Dubái – Musulmanes en Dubái se congregaron este vienes a temprana hora en la mezquita Al Farooq para orar por el inicio del Eid al-Fitr, festividad que pone fin al ayuno del mes sagrado de Ramadán.

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Biskek.- Musulmanes de Kirgistan celebran este viernes el Eid al-Fitr.

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Saná.- Musulmanes de Yemen celebran este viernes el Eid al-Fitr.

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SKopie.- Musulmanes de Macedonia del Norte celebran este viernes el Eid al-Fitr.

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Bad Dürkheim (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, asiste al cierre de campaña de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), en el estado federado de Renania-Palatinado, en el suroeste de Alemania, donde el democristiano Gordon Schnieder aspira a desplazar de la jefatura del Gobierno regional al socialdemócrata Alexander Schwetizer que preside una coalición tripartita a la que también pertenecen Los Verdes y el Partido Liberal.

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Santiago de Chile.- Congreso Internacional sobre adopciones ilegales y tráfico de niños y niñas en Chile convocado por la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS).

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Buenos Aires.- Argentina conmemora el próximo martes, 24 de marzo, 50 años del golpe de Estado que dio inicio a un sangriento régimen militar responsable de graves delitos de lesa humanidad, muchos aún impunes, una herida abierta que el discurso y las decisiones del Gobierno de Javier Milei han profundizado.

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Ginebra.- El activista ambiental, Amaru Ruiz, y Thelma Brenes, la hija de un opositor sandinista desaparecido, defienden en dos entrevistas con EFE la misión de los nicaragüenses exiliados para intentar que el mundo no se olvide de lo que el país sufre bajo la maquinaria represiva del gobierno, que mantiene a la población en un estado de miedo y silencio.

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Lisboa.- Los vecinos de Lisboa se han movilizado contra la transformación en un hotel de lujo del Quartel da Graça, un antiguo complejo militar abandonado en el centro de la ciudad, que se ha convertido en símbolo de la gentrificación de la capital portuguesa.

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Puerto del Hambre (Chile).- El inesperado e inédito hallazgo de un «real de a ocho» de plata, acuñado en tiempos de Felipe II, ha permitido a los arqueólogos certificar los orígenes de Puerto del Hambre, la colonia más austral fundada por los pioneros españoles, en pleno estrecho de Magallanes, y que encierra una de las historias de abandono más tristes trágicas de la conquista de América.

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París.- Una nueva exposición, de una amplitud inédita en Francia con más de 300 obras, repasa la recta final de la carrera de Henri Matisse, entre los años 1941 y 1954, una etapa que para él fue de radicalidad, de síntesis y de invención formal.

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París.- Gracias a un préstamo inédito de la Fundación Barnes, el museo de l’Orangerie de París presenta una exposición que recorre la obra de Henri Rousseau, uno de los máximos representantes del arte naíf.

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Seúl.- La superbanda surcoreana de K-pop BTS publica este viernes su primer álbum de estudio en casi cuatro años, ‘Arirang’, un trabajo que incorpora referencias a la tradición cultural coreana y marca una nueva etapa para el grupo tras el periodo de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes

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Bogotá.- El Festival Estéreo Picnic 2026 abre en Bogotá con Tyler, The Creator como cabeza de cartel.

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Oeiras (Portugal).- El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, da la lista de convocados para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos.

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Miami (EE.UU.).- El póster oficial del Mundial 2026 nace como un llamado a la unidad, según explicaron en una entrevista con EFE los artistas de Canadá, Estados Unidos y México que dieron vida a la obra, destacando que la pieza busca tender puentes entre las naciones participantes por encima la creciente polarización y los conflictos globales.

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cdp/alm/EFE

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