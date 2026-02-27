Viernes, 27 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

9 minutos

Bangkok/Madrid, 27 feb (EFE).-

Kabul/Kandahar (Afganistán).- Pakistán bombardeó Kabul este viernes y declaró la «guerra abierta» a Afganistán, después de que ambos países mantuvieran intensos combates nocturnos en varios puntos de su frontera de facto, en la mayor escalada hasta la fecha de las tensiones bilaterales desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán.

Washington.- El expresidente estadounidense Bill Clinton declara a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein, un día después de que lo hiciera su mujer Hillary Clinton.

La Habana/Washington.- Se mantiene la incertidumbre sobre las consecuencias que pueda tener la operación cubana contra una lancha que entró a sus aguas territoriales y que dejó cuatro muertos después de que autoridades estadounidenses aseguraran que una de las víctimas era ciudadana de EE.UU., frente a la información de La Habana que describe a todos los tripulantes como cubanos.

Deir al Balah (Gaza).- Los últimos sanitarios internacionales de Médicos Sin Fronteras (MSF) recogen estos días sus cosas para salir definitivamente de Gaza antes del domingo, cuando cumple el plazo dado por Israel a las principales ONG que allí operan para dejar hacerlo, una decisión que tendrá, advierten, consecuencias desastrosas para los gazatíes.

Buenos Aires.- El Senado argentino tiene previsto aprobar una polémica reforma laboral, que cambiará radicalmente el mundo del trabajo en este país sudamericano, referencia de lucha sindical y obrera.

Buenos Aires.- Está previsto que el Senado apruebe la reforma de la Ley Penal Juvenil, que rebaja a los 14 años la edad de imputabilidad por delitos.

Ciudad de Panamá – El juicio por el caso de la constructora Odebrecht en Panamá, considerado la mayor trama de corrupción en la historia del país con imputados como el expresidente Ricardo Martinelli, queda visto para sentencia tras varios retrasos y más de una década de investigación.

Caracas.- El chavismo convoca una «gran marcha» en Caracas para conmemorar los 37 años del llamado Caracazo, la revuelta popular del 27 de febrero de 1989, y exigir una vez más la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en EE.UU.

Caracas.- El excandidato a la Presidencia de Venezuela Enrique Márquez ofrece una rueda de prensa en Caracas, luego de haber sido liberado en enero pasado tras pasar un año detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, y de asistir al discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tegucigalpa.- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, cumple este viernes un mes en el poder con una gestión marcada por el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, el avance de una reestructuración del aparato estatal y el intento de recuperar la confianza del capital extranjero mediante el retorno a mecanismos de arbitraje.

Ginebra.- Rebeca Grynspan, la más alta responsable del organismo de la ONU dedicado al comercio y desarrollo, ofrece una entrevista a EFE, en la víspera de empezar una excedencia de seis meses para consagrarse a su campaña a la secretaría general de Naciones Unidas.

Santo Domingo.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, pronuncia este viernes ante la Asamblea Nacional su discurso de rendición de cuentas, coincidiendo con el Día de la Independencia Nacional.

Manila.- Filipinos reaccionan a lo que dirá la Corte Penal Internacional (CPI) que culmina este viernes la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, a quien la Fiscalía sitúa “en el corazón” de un plan de asesinatos durante su “guerra contra las drogas” en Filipinas.

Ciudad de Panamá.- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, interviene en la Asamblea Nacional (Congreso) de Panamá.

Berlín.- El sindicato alemán de servicios Verdi convoca a los trabajadores del transporte público municipal de todo el país a una huelga de dos días, el viernes y el sábado, para exigir mejores condiciones laborales.

Lisboa.- Portugal tendrá a partir de este viernes en la céntrica estación de Rossio, en el corazón turístico de Lisboa, una ‘Stolpersteine’, como se llaman en alemán las placas métalicas colocadas en el empedrado que recuerdan a las víctimas del nazismo, para recordar a quienes llegaron al país ibérico en tren, huyendo de los nazis, en una iniciativa del Centro Cultural Judaico Rua da Judiaria.

Roma.- El búnker de la Villa Ada Savoia, un refugio antiaéreo construido para la familia real de los Saboya durante la Segunda Guerra Mundial, abre de nuevo al público tras siete décadas de abandono, gracias a las obras de remodelación y puesta en valor del área.

Nueva Delhi.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, llega a la India en un viaje oficial de 4 días.

La Paz.- El médico Ricardo Amaru habla con EFE sobre su reciente investigación realizada en Bolivia, que identifica un gen vinculado a una mejor adaptación a la altura, a partir de un estudio aplicado a poblaciones de ciudades como La Paz, situada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y El Alto, a 4.100 metros.

Pekín.- Los robots humanoides que China ha popularizado tras su actuación en la gala televisiva de Año Nuevo han puesto de manifiesto los grandes avances de la potencia asiática en este sector en los últimos años y han atraído, aún más si cabe, la atención de los inversores internacionales.

Londres.- La galería Hayward de Londres presenta las exposiciones temporales ‘Hilos de vida’ y ‘Corazón a corazón’ que muestran obras artísticas creadas con materiales cotidianos como el hilo grueso o la ropa usada, y que se podrán visitar hasta el 3 de mayo.

Londres.- Miles de personas salieron a las calles de Londres en octubre de 1936 y plantaron cara al fascismo al grito de ‘No Pasarán’ durante la llamada batalla de Cable Street, una lucha ciudadana con herencia española que noventa años después se representa en la capital británica en forma de musical.

Lisboa.- El artista español Alberto Reguera inaugura en la Galería de São Mamede de Lisboa su exposición ‘Materia y Luz’, con varias obras recientes donde la pintura se mueve entre dos estados esenciales, el de la materia y el de su disolución.

Cannes (Francia).- Cannes acoge el Festival de Juegos Internacional.

Alajuela (Costa Rica).- Santi, un perezoso juvenil víctima de quemaduras por electricidad en extremidades y cabeza, es uno de los cerca de 3.000 animales silvestres que cada año ingresan al Rescate Wildlife Rescue Center, uno de los principales sitios para el tratamiento de especies en Costa Rica y que recibe casos que van desde individuos heridos hasta los que fueron usados como mascota.

Tokio.- La multimillonaria franquicia Pokémon cumple 30 años apostando por diversificar géneros y productos relacionados con sus entrañables criaturas, en un momento marcado por la división entre sus aficionados veteranos y las nuevas generaciones debido a la evolución de las últimas entregas de la saga principal.

Seúl.- El grupo femenino de K-pop Blackpink abre el viernes 27 un evento especial, que termina el 8 de marzo, en el Museo Nacional de Corea para celebrar el lanzamiento de su nuevo miniálbum ‘Deadline

Lima.- Cerca de 400 personas participarán este viernes en Lima en la primera carrera de ‘chicas caballo’ organizada en Latinoamérica, un evento inspirado en la serie de anime japonesa ‘Umamusume: Pretty Derby’, protagonizada por famosos caballos de carrera humanizados bajo la apariencia de chicas jóvenes.

Miami (EE.UU.).- Los hispanos son ahora los «fanáticos más ávidos» del béisbol en Estados Unidos, donde el Clásico Mundial comienza dentro de una semana con una creciente base de aficionados en Latinoamérica por el impulso de países como México, según expresan a EFE el exjugador mexicano Edgar González y el comentarista deportivo Carlos Álvarez.

Ciudad de México. La copa del Mundial de Fútbol llega a México para realizar un tour por las ciudades que albergarán la justa deportiva y en medio de la expectativa por el primer mundial organizado por tres naciones.

