Viernes, 27 de febrero de 2026

Teherán – Los iraníes aguardan expectantes en medio del temor a un ataque militar tras la última ronda de conversaciones entre Teherán y Washington.

PAPELES EPSTEIN

Washington – El expresidente estadounidense Bill Clinton declara a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La orden del Gobierno israelí que obliga a decenas de organizaciones humanitarias internacionales a cesar su actividad en Gaza este fin de semana abre un interrogante sobre la continuidad de la asistencia en la Franja, donde la población depende en gran medida de la labor de éstas en medio del bloqueo y la crisis humanitaria.

– Deir al Balah (Franja de Gaza) – Los últimos sanitarios internacionales de Médicos Sin Fronteras (MSF) recogen estos días sus cosas para salir definitivamente de Gaza antes del domingo, cuando se cumple el plazo dado por Israel a las principales ONG que allí operan para hacerlo, una decisión que tendrá, advierten, consecuencias desastrosas para los gazatíes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

CPI FILIPINAS

La Haya – La Corte Penal Internacional (CPI) culmina este viernes la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, a quien la Fiscalía sitúa “en el corazón” de un plan de asesinatos durante su “guerra contra las drogas” en Filipinas, y la Defensa considera una víctima de persecución política.

ARGENTINA TRABAJO

Buenos Aires – El Senado argentino tiene previsto aprobar una polémica reforma laboral, que cambiará radicalmente el mundo del trabajo en este país sudamericano, referencia de lucha sindical y obrera.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– También está previsto que el Senado apruebe la reforma de la Ley Penal Juvenil, que rebaja a los 14 años la edad de imputabilidad por delitos. (Texto) (Vídeo)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – La tensión se ha disparado en la frontera entre Pakistán y Afganistán después de que los talibanes lanzaran una ofensiva y las autoridades paquistaníes advirtieran que lanzarían una respuesta militar «inmediata y efectiva».

ODEBRECHT PANAMÁ

Ciudad de Panamá – El juicio por el caso de la constructora Odebrecht en Panamá, considerado la mayor trama de corrupción en la historia del país con imputados como el expresidente Ricardo Martinelli, queda visto para sentencia tras varios retrasos y más de una década de investigación.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

POKÉMON ANIVERSARIO

Tokio – La multimillonaria saga Pokémon cumple 30 años apostando por diversificar géneros y productos relacionados con sus entrañables criaturas, en un momento marcado por la división entre sus aficionados veteranos y las nuevas generaciones debido a la evolución de las últimas entregas de la saga principal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRUNO MARS

Bangkok – Bruno Mars lanza este viernes su esperado cuarto álbum de estudio, ‘The Romantic’, su primer trabajo en solitario desde ’24K Magic’ (2016), el mismo día en el que también presentan nuevo disco las coreanas de Blackpink, cuya vocalista, Rosè, cantó junto al estadounidense uno de los grandes éxitos del año pasado, ‘APT’.

R.UNIDO TEATRO

Londres – Miles de personas salieron a las calles de Londres en octubre de 1936 y plantaron cara al fascismo al grito de ‘No Pasarán’ durante la llamada batalla de Cable Street, una lucha ciudadana con herencia española que noventa años después se representa en la capital británica en forma de musical. Por Raúl Bobé

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- Ludwigshafen.- BASF RESULTADOS.- El grupo químico BASF presenta los resultados de 2025.

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato de la evolución del mercado laboral en enero en el país centroeuropeo. (Texto)

08:00h.- Londres.- IAG RESULTADOS.- Madrid/Londres. El grupo aéreo IAG, al que pertenecen las aerolíneas Iberia y British Airways (BA), entre otras, divulga sus resultados anuales. Londres hace la teleconferencia con el consejero delegado de IAG. (Texto)

08:45h.- París.- FRANCIA PIB.- Se publican los datos detallados del producto interior bruto (PIB) en el cuarto trimestre.

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos provisionales de la inflación en enero.

09;00h.- Lisboa.- PORTUGAL ARTE.- El artista español Alberto Reguera inaugura en la Galería de São Mamede de Lisboa su exposición ‘Materia y Luz’, con varias obras recientes donde la pintura se mueve entre dos estados esenciales, el de la materia y su disolución. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de su encuesta a los consumidores de enero de 2026.

10:30h.- Madrid.- PREMIO PRIMAVERA.- Un jurado presidido por Carme Riera anuncia el fallo del XXX Premio Primavera de Novela. Sala de ÁMBITO CULTURAL de EL CORTE INGLÉS, Callao, 4ª planta (Texto)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- ‘Southbank Centre’ expone ‘hilos de vida’, una exposición donde el artista Chiaru Shiota explora las preocupaciones humanas universales como la vida, la muerte y las relaciones. Southbank Centre (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Barcelona.- SUSAN SARANDON.- La actriz Susan Sarandon mantiene un encuentro con la prensa, en la víspera de recoger el Premio Goya Internacional 2026 en la gala de entrega de estos galardones El Born.Museu d’Història de Barcelona (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA CURIA.- El papa León XIV preside la conclusión de los ejercicios espirituales de Cuaresma de la Curia Romana. (Texto)

17:00H.- Lisboa.- PORTUGAL JUDÍOS.- Portugal tendrá a partir de este viernes en la céntrica estación de Rossio, en su corazón turístico, una ‘Stolpersteine’, como se llaman en alemán las placas métalicas colocadas en el empedrado que recuerdan a las víctimas del nazismo, para recordar a quienes llegaron al país ibérico en tren, huyendo de los nazis, en una iniciativa del Centro Cultural Judaico Rua da Judiaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO TEATRO.- Miles de personas salieron a las calles de Londres en octubre de 1936 y plantaron cara al fascismo al grito de ‘No Pasarán’ durante la llamada batalla de Cable Street, una lucha ciudadana con herencia española que noventa años después se representa en la capital británica en forma de musical. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Astaná.- KAZAJISTÁN SERBIA.- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, visita Kazajistán.

Atenas.- GRECIA JUSTICIA.- Un Tribunal de Atenas tiene previsto dictar hoy sentencia en el proceso de apelación del partido neonazi Amanecer Dorado, cuyos líderes fueron condenados en 2020 a largas penas de cárcel por dirigir una organización criminal. (Texto) (Foto)

Ginebra.- ROHINYÁS D.HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos hace una presentación de la situación de los rohinyás y otras minorías en Birmania ante al Consejo de Derechos Humanos. (Texto)

Bruselas.- PROXIMUS RESULTADOS.- La operadora belga Proximus presenta sus resultados para el año 2025

América

13:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en enero. (Texto)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga los datos del mercado laboral colombiano correspondientes a enero. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de enero tras el superávit de 2.429 millones de dólares en diciembre de 2025. (Texto)

Ciudad de Panamá.- ODEBRECHT PANAMÁ.- El juicio por el caso Odebrecht en Panamá, la mayor trama de corrupción en la historia del país, está previsto que concluya este viernes tras varios retrasos y más de una década después de que se abriera la investigación, destacando entre los imputados el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia, dando paso luego a un período de deliberación de hasta 30 días para emitir la sentencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA TRABAJO.- El Senado argentino tiene previsto aprobar una polémica reforma laboral, que cambiará radicalmente el mundo del trabajo en este país sudamericano, referencia de lucha sindical y obrera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA SALUD.- El médico Ricardo Amaru habla con EFE sobre su reciente investigación realizada en Bolivia que identifica de un gen que estaría vinculado a la mejor adaptación a la altura, aplicado a ciudadanos de poblaciones bolivianas como La Paz ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar y la ciudad de El Alto a 4.100 metros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONGRESO.- El Senado tiene previsto aprobar la reforma de la Ley Penal Juvenil, que rebaja a los 14 años la edad de imputabilidad por delitos. (Texto) (Vídeo)

Washington.- PAPELES EPSTEIN.- La expresidente estadounidense, Bill Clinton, declara a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Congreso (Texto)

Cartagena.- FAO REFORMA AGRARIA.- Se celebra la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), organizada por la FAO y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura de Colombia.

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA GOBIERNO.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, pronuncia este viernes ante la Asamblea Nacional su discurso de rendición de cuentas, coincidiendo con el Día de la Independencia Nacional. Congreso Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHILE INVESTIDURA (Crónica) – Santiago de Chile – El palacio de La Moneda, en el corazón de Santiago, se prepara para volver a ser «habitado» el próximo 11 de marzo, cuando José Antonio Kast se convierta en el primer presidente desde 1958 en hacer de la sede del Gobierno la residencial presidencial. (foto)

Oriente Medio

Túnez.- TÚNEZ OPOSICIÓN.- El Tribunal de Casación de Túnez examina los recursos contra ocho condenas de prisión dictadas contra el ex candidato presidencial, Ayachi Zamel, que concurrió desde la cárcel a las elecciones de 2024.

África

Abuya.- NIGERIA JUSTICIA.- Un tribunal de Nigeria celebra una vista sobre el caso del exministro de Justicia Abubakar Malami, acusado de delitos relacionados con terrorismo y armas de fuego..

Asia

Seúl.- COREA KPOP.- El grupo femenino de K-pop Blackpink lanza su nuevo miniálbum ‘Deadline’, su primer disco como agrupación completa en tres años. (Texto) (Foto)

Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- Se cumple el plazo para que la Comisión Electoral tailandesa clarifique con el Defensor del Pueblo si hay motivos suficientes para exigir una repetición de las elecciones generales tras alegaciones de incumplimiento de la ley de voto secreto por un código de barras en las papeletas.

Tokio.- POKÉMON ANIVERSARIO.- La multimillonaria franquicia Pokémon cumple 30 años apostando por diversificar géneros y productos relacionados con sus entrañables criaturas, en un momento marcado por la división entre sus aficionados veteranos y las nuevas generaciones debido a la evolución de las últimas entregas de la saga principal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, llega a la India en un viaje oficial de 4 días.

Shanghái.- CHINA ROBOTS.- Los robots humanoides que China mostró en su gala televisiva de Año Nuevo han puesto de manifiesto los grandes avances de la potencia asiática en este sector en los últimos años y han atraído, aún más si cabe, la atención de los inversores internacionales. (Texto) (Vídeo)

Seúl.- COREA KPOP.- El grupo femenino de K-pop Blackpink abre el viernes 27 un evento especial, que termina el 8 de marzo, en el Museo Nacional de Corea para celebrar el lanzamiento de su nuevo miniálbum ‘Deadline’.

