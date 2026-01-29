Viernes, 30 de enero de 2026

17 minutos

EEUU GOBIERNO

Washington – Estados Unidos se enfrenta a un nuevo cierre del Gobierno federal por los desacuerdos en el Congreso sobre el desbloqueo de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, bajo presión por parte de legisladores de ambos partidos que han mostrado su rechazo a las tácticas violentas empleadas por los cuerpos de seguridad contra los inmigrantes.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN EEUU

Teherán/Ankara – Irán mantiene el tono de desafío ante las amenazas de Donald Trump, mientras el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viaja a Turquía en busca de una vía diplomática para solucionar la crisis, después de que la UE alcanzara un acuerdo para calificar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.

(Texto)

PPE REUNIÓN

Zagreb – Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) celebran una reunión en Zagreb, en la que el Partido Popular español busca el respaldo de los conservadores europeos para rechazar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno español y para dar un empujón a la transición en Venezuela.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El acuerdo de alto el fuego en Gaza avanza tras la conclusión de los intercambios de cuerpos de rehenes israelíes por los de palestinos, a la espera de la reapertura del cruce fronterizo con Egipto de Rafah y mientras Israel asegura que no permitirá la reconstrucción del enclave hasta que Hamás se desarme.

(Texto)

– China acusó recibo de la invitación a unirse a la Junta de Paz creada este mes por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, pero guarda desde entonces un silencio que anticipa un probable «no» a integrarse en un órgano que buena parte de la comunidad internacional cree que debilita a la ONU. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania se prepara para una nueva bajada extrema de las temperaturas en medio de apagones constantes y con el temor a un nuevo ataque masivo ruso a su sistema energético.

(Vídeo) (Foto)

– La tecnología de internet Starlink, de la empresa estadounidense propiedad de Elon Musk y que ha desempeñado un papel clave en las comunicaciones militares de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, está siendo utilizada cada vez más por las fuerzas invasoras rusas. (Texto)

– La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, mantiene una reunión extraordinaria tras los repetidos ataques contra plantas nucleares en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PAÍSES BAJOS GOBIERNO

La Haya – Tres partidos de centroderecha, liderados por el liberal progresista Rob Jetten, anuncian en Países Bajos los detalles del acuerdo que sentará las bases del futuro gobierno en minoría, una fórmula poco habitual en el país y que está generando escepticismo por su falta de estabilidad y respaldo parlamentario.

(Texto)

EEUU FRIO

Nueva York.- Millones de personas en Estados Unidos están amenazadas por una nueva ola de frío que dejará, desde este viernes hasta el próximo lunes, temperaturas mínimas de récord en algunos puntos del país, especialmente en el sur y en la costa este.

(Foto) (Vídeo)

EEUU VENEZUELA

Cartagena (Colombia) – La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz de 2025, participa de manera virtual en el Hay Festival de Cartagena de Indias en un charla con el periodista Moisés Naim sobre el futuro de su país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

(Texto) (Foto)

BIRMANIA GOLPE

Bangkok – Cinco años después del golpe de Estado que acabó con la transición democrática en Birmania (Myanmar), la junta militar que detenta el poder y que reprime a fuego a la disidencia prevé instaurar un gobierno bajo su control tras unas elecciones sin oposición, en un intento por ganar legitimidad y reconocimiento internacional.

(Texto)

EEUU ESPACIO

Miami – Tres astronautas de la NASA y uno de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) son los protagonistas de la misión Artemis II, el primer vuelo espacial alrededor de la Luna en más de cinco décadas, cuya ventana de lanzamiento comienza el 6 de febrero.

(Texto) (Foto)

– La NASA anuncia los detalles de la misión Crew-12, programada para su lanzamiento el 15 de febrero desde Florida, que reemplazará al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes en la Estación Espacial Internacional (EEI). (Texto) (Foto) (Vídeo)

SAMURÁIS EXPOSICIÓN

Londres – El Museo Británico presenta ‘Samurái’, su gran exposición de la temporada, con la que quiere mostrar cómo se construyó el mito de estos guerreros japoneses y poner en valor la histórica presencia de mujeres en esta élite.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCO BATTIATO

Roma – El universo visual y sonoro del músico italiano Franco Battiato ocupa el Museo de Artes del Siglo XXI de Roma, en una exposición con fotos, discos y algunos de sus enseres que recorrerá su vida y obra en el quinto aniversario de su muerte. Por Gonzalo Sánchez

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones en Costa Rica, que se celebran el próximo 1 de febrero, Efe enviará la última parte de una serie especial con la guía COSTA RICA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:30h.- París.- FRANCIA PIB.- Se publican las cifras del producto interior bruto (PIB) en el cuarto trimestre.08:00h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado de la evolución del PIB en el cuarto trimestre de 2025,. (Texto)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos mensuales del mercado laboral de diciembre de 2025. (Texto)

09:00h.- Viena.- UCRANIA NUCLEAR GUERRA.- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra hoy una reunión extraordinaria tras los repetidos ataques contra plantas nucleares en Ucrania. (Texto) (Vídeo)

09:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ALCOHOL.- La fiesta en la calle es seña de identidad del ocio nocturno en Lisboa, pero a partir de ahora tendrá un límite: con la premisa de reducir el ruido, el Ayuntamiento ha restringido la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública para consumir durante la noche, una decisión que ha dividido a propietarios de locales, clientes y vecinos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA PIB.- El INE publica el dato avanzado de contabilidad nacional del último trimestre de 2025 y del conjunto del año. (Texto)

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA LITUANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con la primera ministra lituana, Inga Ruginienė (Foto)

10:00h.- Ginebra.- EXPLOTACIÓN INFANTIL.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanza una campaña global de concienciación contra la explotación infantil. (Texto)

11:00h.- Londres.- EXPOSICIÓN SAMURÁIS.- El Museo Británico presenta a la prensa ‘Samurái’, su gran exposición de la temporada, con la que quiere mostrar cómo se construyó el mito de estos guerreros japoneses y poner en valor la histórica presencia de mujeres en esta élite. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Luxemburgo.- UE DESEMPLEO.- Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, ofrece los datos de desempleo en la Unión Europea de diciembre de 2025. (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE PIB.- Eurostat publica la primera estimación preliminar del PIB de la UE y la eurozona del cuarto trimestre de 2025. (Texto)

12:00h.- Roma.- FRANCO BATTIATO.- El universo visual y sonoro del músico italiano Franco Battiato ocupa el Museo de Artes del Siglo XXI de Roma. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA FLAMENCO.- Presentación de Flamenco Festival Nueva York 2026. (Texto)

13:00h.- París.- FRANCIA CABO VERDE.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe su homólogo de Cabo Verde, José Maria Neves, en el Palacio del Elíseo .

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el índice adelantado de la inflación en enero. (Texto)

Ankara.- TURQUÍA IRÁN.- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, visita Ankara para un encuentro con su homólogo turco, Hakan Fidan, y analizar la conflictiva situación en Oriente Próximo, en medio de las amenazas de ataque de Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Helsinki.- FINLANDIA DESEMPLEO.- Finlandia ha tomado el relevo a España como el país de la Unión Europea (UE) con mayor tasa de desempleo, un «sorpaso» provocado por la recesión económica, el aumento del gasto en defensa y la austeridad financiera del Gobierno, según los expertos. Por Juanjo Galán. (Texto) (Foto)

La Haya.- PAÍSES BAJOS GOBIERNO.- Tres partidos de centroderecha, liderados por el liberal progresista Rob Jetten, anunciarán este viernes en Países Bajos los detalles del acuerdo que sentará las bases del futuro gobierno en minoría. (Texto)

Stuttgart.- ALEMANIA IGLESIA.- la Iglesia católica de Alemania celebra en la ciudad de Stuttgart la sexta y última Asamblea Sinodal del Camino Sinodal. (Hasta el día 31)

Zagreb.- PPE REUNIÓN.- Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) celebran una reunión en Zagreb. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Crotone.- MEDITERRÁNEO MIGRACIÓN.- Primera audiencia del juicio penal en la localidad de Crotone contra seis agentes de las fuerzas del orden italianas acusados de naufragio negligente y homicidio múltiple por el naufragio de un barco de migrantes en Cutro, donde al menos murieron 94 personas en febrero de 2023 frente a las costas de Calabria (sur), un proceso en el que una coalición de organizaciones de búsqueda y rescate en el mar actúan como parte civil (Texto)

Nicosia.- UE EDUCACIÓN.- Los ministros de Educación de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre).

París.- ESPAÑA MÚSICA.- Se ha granjeado la fama de ser uno de los nombres más influyentes de la música española gracias a su trabajo con artistas como Rosalía, C. Tangana o Niño de Elche, pero Raül Refree es un verso libre que asegura que quienes vienen a él no lo hacen pensando en «vender muchísimos discos», sino a un «viaje» emocional. Por Nerea González

América

13:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en diciembre y en el acumulado de 2025. (Texto)

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en diciembre y la promedio en 2025. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- CHEVRON RESULTADOS.- Chevron publica sus resultados del cuarto trimestre y el ejercicio 2025, así como sus previsiones para 2026, en medio de los planes del Gobierno de Donald Trump para reactivar el sector petrolero en Venezuela, donde es la única empresa con licencia de exportación. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- EXXONMOBIL RESULTADOS.- La mayor petrolera estadounidense, ExxonMobil, publica sus resultados del cuarto trimestre y el ejercicio 2025, así como sus previsiones para 2026, tras manifestar escepticismo sobre los planes del Gobierno de Donald Trump de reactivar el sector petrolero en Venezuela. (Texto)

14:30h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La casa Sotheby’s presenta a la prensa las pinturas de su subasta ‘Old Master’, con piezas estimadas en más de 100 millones de dólares y cuyo cuadro estrella es un Rembrandt titulado ‘Young Lion Resting’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA SALUD.- Arropado con cobijas y sujetado con cinturones, el hijo de María Rubio, diagnosticado con parálisis cerebral, permanece en su silla de ruedas frente a la sede principal de la Nueva EPS, en Bogotá, mientras ella lo sostiene y detrás de ambos decenas de hojas pegadas en la pared exhiben órdenes de medicamentos vencidas, una postal de la crisis del sistema de salud colombiano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Gobierno colombiano divulga los datos del mercado laboral de diciembre de 2025. (Texto)

17:00h.- San José.- NICARAGUA CONSTITUCIÓN.- Se cumple un año de la aprobación en segunda y definitiva legislatura de una reforma a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total a los esposos y ahora copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Texto)

18:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA anuncia los detalles de la misión Crew-12, programada para su lanzamiento el 15 de febrero desde Florida, que reemplazará al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes en la Estación Espacial Internacional (EEI). (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- El Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia, se reúne por primera vez este año para decidir si mantiene o altera los tipos de interés, que desde la reunión de abril de 2025 están en el 9,25 %. (Texto)

Cartagena de Indias.- HAY FESTIVAL.- La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz de 2025, participa de manera virtual en el Hay Festival de Cartagena de Indias en un charla con el periodista Moisés Naim sobre el futuro de su país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA MUJERES.- Un estudio de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia indica que la mayoría de mujeres del país andino se inserta en la economía en condiciones de precariedad laboral y que el 70 % trabaja en informalidad, y a esto se suma que realizan sus labores sobrecargadas por el trabajo doméstico y cuidado a terceros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ESPACIO.- Tres astronautas de la NASA y uno de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) son los protagonistas de la misión Artemis II, el primer vuelo espacial alrededor de la Luna en más de cinco décadas, cuya ventana de lanzamiento comienza el 7 de febreroo (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ GOBIERNO.- El fiscal general interino de Perú, Tomás Gálvez, toma declaración al presidente interino del país, el derechista José Jerí, por las reuniones semiclandestinas que se ha revelado que mantuvo con una serie de empresarios chinos, entre ellos contratistas del Estado y de la propia oficina de la Presidencia. Palacio de Gobierno (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TRABAJO.- Argentina difunde este viernes cifras correspondientes a diciembre de 2025 de la dotación de personal de la administración pública nacional (Texto)

Santiago.- CHILE PRODUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica la producción industrial y de cobre de diciembre. (Texto)

Washington.- EEUU GOBIERNO.- Se cumple el plazo para que el legislativo estadounidense apruebe nuevos presupuestos para evitar un nuevo cierre Federal parcial. (Texto)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- La Feria Internacional del Libro de El Cairo reúne más de 1.400 editoriales y un total de 6.637 expositores además de eventos culturales y actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto (EIEC) de la capital egipcia.

África

Abiyán.- COSTA DE MARFIL MALÍ.- Un tribunal marfileño tiene previsto emitir su veredicto en el proceso contra el legislador maliense Mahamadou Hawa Gassama, acusado de ofender al presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara.

Asia

Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO.- El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica el índice de desempleo referente a diciembre y todo 2025.

Tokio.- JAPÓN INDICADORES.- El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón publica los datos de producción industrial de diciembre y todo 2025.

Pekín.- CHINA R. UNIDO.- El primer ministro británico, Keir Starmer, concluye su visita oficial a China y parte hacia Japón, en un viaje que coincide con fuertes tensiones entre Pekín y Tokio a cuenta de Taiwán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- El partido conservador Bhumjaithai celebra su primer acto de campaña electoral en Bangkok de cara a los comicios del 8 de febrero Parque de Lumpini

Seúl.- GUERRA COMERCIAL.- El ministro de Industria, Kim Jung-kwan, dijo el miércoles que se reunirá al día siguiente con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para conversar sobre el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de reaumentar, del 15 al 25 %, los aranceles «recíprocos» y al sector automotriz aplicados contra Corea del Sur.

Pekín.- ISRAEL PALESTINA.- China acusó recibo de la invitación a unirse a la Junta de Paz creada este mes por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, pero guarda desde entonces un silencio que anticipa un probable «no» a integrarse en un órgano que buena parte de la comunidad internacional cree que debilita a la ONU. (Texto)

Rangún.- BIRMANIA GOLPE.- Cinco años después del golpe de Estado que acabó con la transición democrática en Birmania (Myanmar), la junta militar que detenta el poder y que reprime a fuego a la disidencia prevé instaurar un gobierno bajo su control tras unas elecciones sin oposición, en un intento por ganar legitimidad y reconocimiento internacional.

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Gobierno taiwanés publica su estimador de actividad económica del cuarto trimestre, después de que el PIB isleño registrara un crecimiento acumulado del 7,06 % entre enero y septiembre por el ‘boom’ de la IA. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Yokosuka.- JAPÓN COREA DEL SUR.- Los ministros de Defensa de Japón y Corea del Sur se reúnen en Tokio. Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) Yokosuka Naval Base.

