Viernes 6 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

6 minutos

Madrid, 5 feb (EFE).-

Alcácer do Sal (Portugal).- La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal cierra este viernes, en medio de los llamamientos de uno de los candidatos, el líder de ultraderecha André Ventura, de retrasarlas debido a la situación catastrófica debido a los temporales.

(foto)(vídeo)

Alcácer do Sal (Portugal).- Portugal está en alerta por los efectos del temporal Leonardo, que ha provocado numerosas inundaciones en el país, como en la localidad de Alcácer do Sal, al sur de Lisboa y junto al rio Sado, donde el Ayuntamiento ha decidido retrasar por una semana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales debido a los numerosos destrozos.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- La Protección Civil de Portugal tiene activada la alerta roja en la cuenca del Tajo, el nivel más elevado de riesgo, por la subida «abrupta» de los caudales registrada durante la madrugada del jueves, superiores a los 7.400 metros cúbicos por segundo.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Entrevista en Madrid con el jefe de operaciones de UNRWA en Gaza, Sam Rose, sobre la situación actual en la Franja y el ataque de Israel a las operaciones de esta agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

(foto)(vídeo)

París.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asiste a la reunión del Observatorio Fiscal Internacional (OIT) y se reúne con su presidente, Gabriel Zucman y su equipo.

(foto)(vídeo)(directo)

Troyes (Francia).- Tras algo más de una década de trabajo, los investigadores franceses han abierto al mundo los secretos de la tumba real celta que fue localizada en el yacimiento de Lavau, que con sus 14 metros cuadrados sorprendió al país en su día por su magnitud, en una exposición en la vecina localidad de Troyes.

(foto)(vídeo)

Brugelette (Bélgica).- El invernadero tropical más grande del mundo, Edenya, abre sus puertas desde este sábado en el zoológico belga Pairi Daiza, para ofrecer a los visitantes una experiencia inmersiva en un jardín acristalado de cuatro hectáreas, que cuenta con 1.800 especies botánicas diferentes y animales exóticos como el jaguar y el manatí.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El subsecretario de Estado de EEUU para Control de Armamento y Seguridad Internacional, Thomas G.DiNanno, interviene en la Conferencia de Desarme, un día después de que expire el acuerdo de control nuclear New START entre Estados Unidos y Rusia.

(vídeo)

Madrid.- El prestigioso egiptólogo Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto, participará en un encuentro informal con la prensa en el que hablará de sus nuevos y antiguos descubrimientos, sus planes de trabajo, el nuevo Gran Museo Egipcio y todo lo que Egipto ofrece en la actualidad.

(foto)(vídeo)

Miami.- Las flores son la principal importación en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), punto de entrada del 91 % de las que llegan por aire a EE.UU., donde funcionarios estadounidenses y colombianos presentan este viernes su estimación para esta temporada de San Valentín, con un esperado récord pese a la inflación y los aranceles.

(foto)(vídeo)

San Salvador.- La gira mundial de la cantante colombiana Shakira llega a El Salvador, donde se afinan detalles para los cinco conciertos que brindará en este país centroamericano -los únicos en la región- que forman parte de «Las Mujeres ya no Lloran World Tour».

(foto)(vídeo)

Nueva York.- El obispo Ronald Hicks, que sirvió durante años en América Latina, asume el cargo de líder de la arquidiócesis de Nueva York, una figura más moderada que su predecesor, Timothy Dolan, quien defendía ideas conservadoras y llegó a rezar en las dos inauguraciones de Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Guadalajara.- Guadalajara – Los exportadores de Jalisco y Michoacán, los principales estados productores mexicanos, trabajan para surtir de aguacate a Estados Unidos de cara a la Super Bowl, uno de los principales eventos de consumo de esta fruta, y comentan la importancia de esta fecha para sus negocios.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- La capital uruguaya celebra el Desfile de Llamadas del Carnaval 2026, que marca el inicio de una fiesta popular que se precia de ser la más larga del mundo en su género, con aproximadamente cuarenta días de duración.

(foto)(vídeo)

Bani Walid.- El funeral de Saif al Islam -hijo del dictador libio derrocado Muamar Gadafi-, asesinado en su domicilio de Zintan, se celebrará después del rezo del viernes.

(foto)(vídeo)

Nairobi.- La cineasta keniana Beryl Magoko, superviviente de mutilación genital femenina (MGF), afirma en una entrevista con EFE que no cree que haya «ninguna palabra» que pueda describir el dolor causado por esta práctica y que llevar a cabo sus dos documentales sobre este tema le permitió «recuperar» su voz, en este 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la MGF.

(vídeo)

lgs/EFETV

