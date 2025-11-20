Vietnam dona a Cuba cuatro parques solares con capacidad conjunta de 80 megavatios

La Habana, 20 nov (EFE).- Vietnam donó a Cuba cuatro parques solares fotovoltaicos con una capacidad total de 80 megavatios (MW) que serán ubicados en diferentes localidades de la provincia de Mayabaque (al oeste), informó este jueves la prensa local.

Cada una de estas instalaciones tendrá una capacidad de 20 MW, aseguró la filial de la empresa estatal Unión Eléctrica en esa provincia cubana citada en emisoras locales.

De los 80 MW totales, unos 10 MW se acumularán a través de sistemas de almacenamientos que permitirán tener energía para cubrir picos de demanda o suplir momentos de menor producción, indicó la fuente.

El anuncio de la donación se realiza en medio de la visita de un alto dirigente del Partido Comunista de Vietnam a Cuba.

Desde agosto de 2024 la isla está sumida en una grave crisis energética, con prolongados apagones diarios por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustible.

El país ha sufrido desde entonces cinco apagones nacionales, de los que ha tardado días en recuperarse.

Vietnam, uno de los aliados políticos claves de Cuba, se suma así a otros países que como China han donado en los últimos meses componentes y varios parques fotovoltaicos.

Para enfrentar la crisis energética, La Habana ha priorizado la reforma sustancial del Sistema Eléctrico Nacional que incluye avanzar hacia la “independencia energética” con un papel destacado de la energía solar.

Esta “estrategia nacional de transición energética” contempla la instalación hasta 2031 de 92 parques con una potencia instalada total de más de 2.000 MW, cerca de dos tercios de la demanda puntual máxima del país. EFE

