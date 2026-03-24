Vietnam y Rusia firman un acuerdo para construir la primera central nuclear vietnamita

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Bangkok, 24 mar (EFE).- Vietnam y Rusia han firmado un acuerdo de cooperación en la construcción de la que será la primera central nuclear en el país del Sudeste Asiático, durante la visita del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, a Moscú.

El representante de Hanói y su homólogo ruso, Mikhail Mishustin, presidieron el lunes la firma de varios acuerdos, incluido el de energía nuclear y uno sobre cooperación en materia de petróleo y gas, entre otros.

En un comunicado publicado este martes en el portal del Gobierno, Vietnam calificó como un «proyecto simbólico para la amistad» entre ambas naciones el acuerdo para la construcción de una central nuclear «con fines pacíficos», sin aportar más detalles.

Por su parte, la empresa estatal rusa Rosatom, especializada en energía nuclear, indicó en un comunicado que el proyecto, conocido como central nuclear Ninh Thuan 1, contempla la construcción de dos unidades de potencia de diseño ruso con reactores VVER 1200, con una capacidad instalada total de 2400 MW.

Alexey Likhachev, director general de Rosatom, dijo que este proyecto es «la base de una asociación industrial a largo plazo que fortalecerá la independencia energética de Vietnam y abrirá nuevas oportunidades para el crecimiento económico».

La construcción de la central nuclear vietnamita tendrá como referencia la central nuclear de Leningrado 2, apunta el comunicado de Rosatom, que tampoco establece plazo, costo o ubicación.

La firma de estos acuerdos se produce en medio de la subida de precios de petróleo y gas causada por la guerra en Oriente Medio, especialmente por la preocupación sobre el suministro que atraviesa el estratégico estrecho de Ormuz, del que Asia depende en gran medida.

Ante el alza de los precios del combustible, las autoridades vietnamitas han alentado a la población a trabajar desde casa, mientras la aerolínea Vietnam Airlines planea la suspensión temporal a partir de abril de varias rutas debido al riesgo de sufrir escasez de combustible para aviones.

Vietnam ya había acordado con Rusia en 2010 la construcción de una central de energía nuclear, pero en 2016 Hanói decidió suspender las obras y su programa por motivos de presupuesto y seguridad, en un país expuesto a fenómenos meteorológicos extremos como tifones.

Sin embargo, en los últimos años el Gobierno vietnamita ha retomado su aspiración de construir dos centrales nucleares en la región central del país con el objetivo de afianzar su seguridad energética, en medio de una transformación industrial de la nación hasta convertirse en un emergente centro manufacturero. EFE

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