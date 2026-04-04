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Villalba sella el triunfo de Barcelona en la cancha de Liga de Quito

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Guayaquil (Ecuador), 3 abr (EFE).- El argentino nacionalizado paraguayo Héctor Villalba selló este viernes el triunfo de Barcelona por 0-2 en la cancha de Liga de Quito y el ascenso del club guayaquileño al segundo puesto de la Liga ecuatoriana.

El centrocampista ecuatoriano Jhonny Quiñónez abrió la cuenta a los 4 minutos y Villalba puso la guinda en el 88.

En el duelo de entrenadores, el venezolano César Farías se impuso al brasileño Tiago Nunes, que sumó su segunda derrota como local.

El conjunto quiteño se quedó en el cuarto lugar con 10 puntos, mientras Barcelona alcanzó las 12 unidades.

La séptima fecha continuará este sábado con los partidos entre Independiente del Valle y Orense, Universidad Católica y Guayaquil City y Emelec y Deportivo Cuenca. EFE

rm/cbs/hbr

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