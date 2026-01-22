Violencia y contaminación: el impacto de la producción «industrial» de drogas en la UE

Imane Rachidi

La Haya, 22 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) se ha consolidado como uno de los principales centros mundiales de producción de drogas sintéticas, un mercado que ha crecido a “una escala industrial” debido a “la alta demanda” y “grandes beneficios”, alertó en una entrevista con EFE Andy Kraag, jefe del Centro Europeo contra la Delincuencia Grave y Organizada de Europol.

“La UE es, a nivel global, uno de los mayores productores de drogas sintéticas, y la producción y el tráfico han aumentado en los últimos años”, señaló Kraag en La Haya, sede de Europol, sobre un mercado que describió como “un negocio de miles de millones de euros”.

La entrevista se produce tras conocerse este miércoles el resultado de la operación Fabryka, que permitió desmantelar 24 laboratorios clandestinos a escala industrial, detener a 85 personas y asestar el mayor golpe policial jamás registrado contra las drogas sintéticas en Europa, con la incautación de miles de kilos de drogas y grandes volúmenes de residuos químicos tóxicos.

El responsable policial sitúa a las drogas sintéticas como una amenaza comparable a la de la cocaína. “A veces se pone mucho el foco en el mercado de la cocaína, que está inundando las calles europeas, pero las drogas sintéticas están haciendo exactamente lo mismo”, afirmó.

La diferencia clave, subrayó, es que estas sustancias se producen dentro de Europa, lo que multiplica también su impacto ambiental.

De laboratorios domésticos a industriales

Kraag explicó que la producción ha dejado atrás los pequeños laboratorios improvisados para convertirse en una actividad industrial. “Se han vuelto más sofisticadas y de tamaño industrial. El equipamiento es sofisticado y las dimensiones son industriales, producen grandes volúmenes”, agregó.

Aunque Países Bajos y Bélgica concentraban durante muchos años la mayoría de estos centros ilegales, hoy “los laboratorios están apareciendo por toda Europa”, incluido en España y Francia.

Preguntado por el nivel de amenaza, Kraag aseguró que, si se compara con la cocaína, “son dos fenómenos distintos”, pero que “como amenaza, la del mercado de la cocaína y la del mercado de las drogas sintéticas es similar”.

Este crecimiento va acompañado de una escalada de violencia. “Es una espiral negativa. Nadie queda fuera de peligro: familiares, amigos, incluso niños se convierten en objetivos potenciales en este entorno violento”, advirtió, en una violencia que se dirige cada vez más contra jueces, fiscales y abogados.

También destacó la utilización de menores por las redes criminales. “Vemos cada vez más que jóvenes son reclutados por estos criminales para ejecutar violencia”, señaló, en un modelo que Europol describe como “violencia como servicio”.

Golpear el suministro

La operación Fabryka se centró en una red criminal con base en Polonia que actuaba como distribuidora de precursores a productores de distintos países europeos. “Al desmantelar esta red, se corta el suministro” y “si no hay suministro, no hay producción, y no puede haber drogas sintéticas”, resumió.

La red usaba siete empresas legales para importar productos químicos, principalmente desde China e India, que luego eran reenvasados y etiquetados de forma fraudulenta antes de ser distribuidos a laboratorios clandestinos.

“Si sigues la cadena de suministro, acabas en un laboratorio. Así fue como desmantelamos 24 laboratorios de tamaño industrial”, explicó.

Kraag subrayó que el caso marca un cambio en el enfoque judicial. “Demostramos que estos productos químicos se usaban para la producción de drogas”, señaló, lo que permite considerar a los proveedores como productores.

“Si sabes que esos productos químicos van a ser usados para el tráfico de drogas, formas parte del tráfico y la producción”, afirmó. Los implicados se enfrentan a penas de “entre 15 y 18 años de prisión”.

El impacto ambiental, un daño invisible

Uno de los aspectos más graves, según Europol, es el impacto ambiental de la producción de drogas sintéticas. “Es algo que a veces se pasa por alto”, reconoció Kraag, pero subrayó que “el impacto en el medio ambiente es tremendo”.

“Se vierten residuos por toda Europa. Si has visto alguna vez un vertedero, es horrible: los bosques quedan arruinados y el agua contaminada durante años”, lamentó.

Kraag detalló que “por cada litro de droga sintética se generan al menos 30 litros de residuos”, un coste cuya limpieza “la paga la sociedad”. Estos vertidos, compuestos por disolventes, ácidos y restos químicos, contaminan suelos, bosques y aguas subterráneas durante décadas.

Para el responsable policial, el delito ambiental es ya inseparable del narcotráfico en Europa.

Preguntado por el riesgo de que Europa afronte una crisis de opioides sintéticos similar a la del fentanilo en Estados Unidos, Kraag se mostró cauto. “No vemos una crisis de fentanilo en Europa y no creo que lleguemos a ese punto” por diferencias culturales y de mercado, afirmó.

Aun así, hay vigilancia. “Cada vez que recibimos una señal, actuamos inmediatamente. No queremos que pase”, alerta. EFE

