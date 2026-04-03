Volcadura de una camioneta en el sur de México deja 5 personas fallecidas y 8 más heridas

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Acapulco (México), 3 abril (EFE).- Cinco turistas del Estado de México fallecieron este viernes santo en la autopista de Metlapil, en el sur de México, tras una volcadura de una camioneta en la que viajaban 13 personas y una mascota, entre ellos un menor de edad.

El accidente en la zona Diamante de Acapulco, uno de los principales centros turísticos del país, ocurrió a las 10:15 horas (18:15 GMT), cuando se ponchó la llanta de una camioneta blanca que circulaba por los carriles de la Autopista del Sol hacia el bulevar de Las Naciones, lo que provocó que el conductor perdiera el control.

Testigos señalaron que el conductor viajaba a exceso de velocidad, por lo que perdió el control de la camioneta y volcó hacia el separador central de la autopista de Metlapil.

En el lugar, quedaron los cuerpos de cuatro personas sin vida, dos hombres, una mujer y una niña de 10 años de edad aproximadamente, así como un perro que viajaba con ellos.

Además, se reportaron nueve personas más lesionadas, en una escena que dejó todas sus pertenencias regadas en la autopista: maletas, mochilas con ropa, almohadas, toallas, sábanas y algunos cobertores, con lo que policías taparon los cuerpos que quedaron sin vida en el lugar.

Al lugar acudieron tres ambulancias de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de Guerrero, como una de la Cruz Roja y una de Bomberos, quienes trasladaron a las nueve personas lesionadas al hospital del Quemado.

Uno de los hombres lesionados, murió en el hospital cuando recibía atención médica, debido a las lesiones y la gravedad de las mismas.

Testigos mencionaron que algunos de los turistas viajaban en la batea de la camioneta, la cual también traía un camper, pero debido a los golpes, quedó destruida y aplastó algunos cuerpos, quienes tenían fracturas en el cuerpo, golpes y moretones.

La zona fue acordonada por policías municipales, estatales, agentes ministeriales, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En tanto, peritos de la Fiscalía General del Estado realizan las investigaciones correspondientes y autorizaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales y su identificación correspondientes. EFE

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