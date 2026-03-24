Von der Leyen alerta de un «momento peligroso» para Europa y pide reforzar alianzas

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Sídney (Australia), 24 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió este martes en el Parlamento australiano de que Europa atraviesa «un momento peligroso» en un contexto internacional cada vez más inestable, al tiempo que defendió reforzar la cooperación con Australia frente a los desafíos globales.

«El mundo en el que vivimos es brutal, duro e implacable. Se siente al revés», afirmó la dirigente europea, quien alertó de que muchas de las certezas del pasado están siendo cuestionadas en un escenario marcado por tensiones geopolíticas y económicas.

Von der Leyen subrayó que la distancia geográfica ya no protege a países como Australia, debido al impacto de amenazas globales y al avance de la tecnología.

«Actores maliciosos pueden alcanzar nuestras fronteras sin salir de las suyas», señaló, en referencia a riesgos como la desinformación y la injerencia extranjera.

En este contexto, destacó la necesidad de reforzar la resiliencia colectiva y la cooperación entre aliados, al tiempo que defendió que la seguridad de Europa y la de Australia están estrechamente vinculadas. «Cuando estamos lado a lado somos más fuertes», afirmó.

La presidenta de la Comisión Europea también advirtió contra una dependencia excesiva de determinados proveedores, en alusión a China, y subrayó la importancia de diversificar las cadenas de suministro para proteger la seguridad económica e industrial.

Asimismo, alertó del impacto del cambio climático, que dijo está «devastando» comunidades en Europa, y llamó a actuar de forma conjunta para abordar sus efectos, destacando que la transición energética forma parte de la agenda común entre ambas regiones.

Von der Leyen realizó estas declaraciones durante la segunda jornada de su visita de tres días a Australia, en la que la UE y el país oceánico firmaron este martes un acuerdo de libre comercio después de casi una década de negociaciones.

El pacto eliminará aranceles para exportaciones clave australianas como el vino, el marisco y productos hortícolas, y ampliará el acceso al mercado europeo para productos como carne de vacuno y ovino, lácteos, arroz y azúcar. También facilitará la entrada de bienes industriales australianos sin tarifas.

En paralelo, ambas partes anunciaron una nueva asociación en seguridad y defensa destinada a reforzar la cooperación en áreas como la industria militar, la seguridad marítima, el ciberespacio y la lucha contra el terrorismo y la desinformación, en línea con su compromiso compartido con la seguridad global. EFE

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