Von der Leyen apela a la creación de una fuerza multinacional de disuasión para Ucrania

2 minutos

Bruselas, 6 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, apeló este martes a la fortaleza del Ejército ucraniano como principal arma de disuasión ante posibles ataques de Rusia, así como a la creación de una «fuerza multinacional de disuasión».

«Nuestro objetivo es claro: Proporcionar garantías de seguridad sólidas para Ucrania. Con unas fuerzas armadas ucranianas fuertes que puedan disuadir futuros ataques, una fuerza multinacional de disuasión y compromisos vinculantes para apoyar a Ucrania en caso de un futuro ataque de Rusia», manifestó en una publicación en su cuenta de la red social X, antes de la reunión de la Coalición de Voluntarios que se celebrará hoy en París.

También apeló a la «adhesión de Ucrania a la UE» como «una garantía de seguridad clave en sí misma y un pilar central de una oferta de prosperidad transformadora».

Las declaraciones de Von der Leyen se unen a las del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien reiteró hoy la necesidad de lograr «garantías de seguridad sólidas» para Ucrania como «elemento fundamental de una paz sólida y duradera».

Costa también recordó que la Unión Europea (UE) «apoyará a Ucrania en cada paso del camino para garantizar su soberanía, seguridad y prosperidad».

La Coalición de Voluntarios se reúne este martes presencialmente en París, con participación también de Estados Unidos, con el fin de concretar la «convergencia» entre europeos, ucranianos y estadounidenses sobre las garantías de seguridad para Ucrania, incluidas las que darían si Rusia violará un eventual alto el fuego y reanudará la guerra, y concretar así contribuciones. EFE

