Von der Leyen dice que la UE propondrá «rápidamente» nuevas sanciones contra Irán

Bruselas, 13 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este martes que la Unión Europea propondrá «rápidamente» nuevas sanciones contra «los responsables» de la represión violenta a los manifestantes de Irán que ya ha dejado más de 500 muertos.

«El creciente número de víctimas en Irán es aterrador. Condeno rotundamente el uso excesivo de la fuerza y ​​la continua restricción de la libertad. En estrecha colaboración con la alta representante y vicepresidenta, Kaja Kallas, se propondrán rápidamente nuevas sanciones contra los responsables de la represión», dijo Von der Leyen en una publicación en su perfil de X.

Von der Leyen recordó además que la UE ya ha incluido a la Guardia Revolucionaria Islámica en su régimen de sanciones contra el país por violaciones de derechos humanos, lo que implica que sus activos en la UE ya están congelados y que desde territorio comunitario no se puede poner a su disposición fondos y recursos económicos adicionales.

«Apoyamos al pueblo iraní que marcha valientemente por su libertad», zanjó la jefa del Ejecutivo comunitario.

La presidenta de la Comisión confirma así la intención planteada este lunes por la institución de imponer nuevas sanciones a Irán por la represión violenta a las protestas contra el régimen iraní, después de que el portavoz comunitario de Exteriores Anouar el Anouni afirmase en la víspera que la UE estaba «dispuesta» a ello.

El representante recordó que se trata de una decisión que los Estados miembros deben adoptar por unanimidad en el Consejo de la Unión, que se celebrará previsiblemente el próximo 29 de enero.

Por lo que respecta a la posible inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, apuntó que es un tema que los países comunitarios han estado discutiendo de forma confidencial y que, en última instancia, es un asunto que deben decidir unánimemente.

Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de diciembre en el Gran Bazar de la capital por la situación económica de la población iraní y que se han ido extendiendo por el resto del país, han dejado ya al menos 538 fallecidos, según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos.

Otras estimaciones ascienden a hasta 3.000 fallecidos, indicó este lunes la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición al Gobierno iraní que basa sus cálculos en fuentes locales, hospitales, o familiares de las víctimas. EFE

