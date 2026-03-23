Von der Leyen llega a Australia con el acuerdo de libre comercio en su «recta final»

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Sídney (Australia), 23 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, llega este lunes a Australia para una visita oficial de tres días marcada por la expectativa de culminar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el país oceánico, tras años de conversaciones.

Von der Leyen, que estará acompañada por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, tiene previsto visitar las ciudades de Sídney y Camberra, donde se reunirá el martes con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, con el objetivo de avanzar en una agenda centrada en el fortalecimiento de los lazos económicos y estratégicos.

«Espero con interés dar la bienvenida a la presidenta Von der Leyen a Australia y continuar las conversaciones para seguir ampliando nuestra cooperación», señaló Albanese en un comunicado previo a la visita, en el que subrayó la importancia de reforzar la relación bilateral en un contexto global cambiante.

El viaje se produce en un momento clave, después de que la jefa del Ejecutivo comunitario asegurara recientemente que ambas partes se encuentran en la «recta final» para cerrar el tratado comercial, cuyas negociaciones comenzaron en 2018 pero se estancaron en 2023 por diferencias en sectores sensibles, especialmente en agricultura y denominaciones de origen.

Las conversaciones se reactivaron en abril del año pasado en medio de un entorno internacional marcado por tensiones comerciales y la necesidad de diversificar alianzas. En este sentido, Bruselas considera el acuerdo con Australia como un paso estratégico dentro de su política hacia el Indopacífico, una región de creciente relevancia económica y geopolítica.

El eventual pacto permitiría eliminar barreras comerciales y facilitar el acceso europeo a materias primas críticas abundantes en Australia, como el litio, el cobalto, las tierras raras y el hidrógeno, elementos clave para la transición energética y tecnológica del bloque comunitario.

No obstante, persisten algunos puntos de fricción. Camberra ha defendido su derecho a utilizar denominaciones como «prosecco» o «feta» para productos locales, mientras que la UE insiste en proteger estas indicaciones geográficas. Asimismo, el acceso de productos agrícolas australianos, como el azúcar o la carne, al mercado europeo sigue siendo un asunto delicado.

Durante su estancia, Von der Leyen también se convertirá en la primera mujer líder extranjera en dirigirse al Parlamento australiano, en un gesto simbólico que refleja el nivel de la relación bilateral. EFE

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