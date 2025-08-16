Von der Leyen participará en la reunión de aliados de Ucrania el domingo

2 minutos

Bruselas, 16 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participará este domingo en la reunión por videoconferencia de los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, según confirmó el sábado una portavoz del Ejecutivo europeo.

«Puedo confirmar que la presidenta participará mañana en una llamada de la Coalición de los Dispuestos», respondió a la prensa la portavoz comunitaria Arianna Podestà.

La reunión se enmarca después del encuentro del viernes en Alaska entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, y tendrá lugar la víspera de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Washington del lunes.

Como ya ocurrió con la videoconferencia del miércoles pasado, la reunión estará copresidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, por el primer ministro británico, Keir Starmer, y por el canciller alemán, Friedrich Merz.

Los socios de la coalición, que incluye sobre todo a países europeos, pero también otros, como Canadá, tienen en particular sobre la mesa la cuestión de un potencial envío de tropas para crear una suerte de fuerza de reaseguro.

Von der Leyen también firmó este sábado una declaración conjunta con el presidente del Consejo Europeo, António Costa y los líderes políticos de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Finlandia y Polonia, en la que se mostraban «dispuestos a colaborar» en la celebración de una cumbre trilateral entre EE.UU., Rusia y Ucrania, y apuntaban que la Coalición de los Dispuestos «está preparada para desempeñar un papel activo». EFE

