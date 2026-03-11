Von der Leyen trata de aplacar las críticas por sus palabras de «muerte del viejo mundo»

5 minutos

Estrasburgo (Francia), 11 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intentó este miércoles ante el Parlamento Europeo aplacar las críticas por sus palabras sobre cómo Europa «ya no puede ser la guardiana del orden de un viejo mundo que ha desaparecido», que generaron controversia en el Gobierno español y los grupos progresistas de la Eurocámara.

Su discurso de este miércoles se centró principalmente en las consecuencias del conflicto en Oriente Medio en los precios de la energía, pero apuntó también que la Unión Europea «siempre defenderá» los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional.

«Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios», dijo Von der Leyen ante el pleno del Parlamento Europeo.

La referencia a la defensa del derecho internacional por parte de la presidenta alemana llega después de su polémico discurso de este lunes, en el que ante los embajadores de la UE dijo que «Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá».

La defensa del orden global basado en normas figuraba también en sus palabras del lunes, pero acompañado de un matiz sobre que Europa ya no puede «confiar en él como la única forma» de defender sus intereses o asumir que sus reglas protegerán a los europeos de las amenazas complejas que enfrenta.

Durante el lunes y el martes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, así como la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez rechazaron sus palabras y le pidieron una defensa más cerrada de los principios sobre los que se fundó la Unión Europea y rigen desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Pese a las palabras de la alemana, la presidenta del grupo socialdemócrata, Iratxe García, no bajó el tono de su crítica y advirtió a Von der Leyen que «cuando Europa responde con complacencia y apaciguamiento, lo que se está haciendo es abrir la puerta a que autócratas como Trump o Netanyahu la pisoteen sin consecuencias».

«Su responsabilidad no es declarar obsoleto el orden internacional, su responsabilidad es defenderlo, es exigir el cumplimiento de las normas y plantar cara a los autócratas con hechos. Se planta cara activando el instrumento de anticoerción cada vez que un gobierno amenaza a la Unión Europea con aranceles o imponiendo sanciones cuando un gobierno comete un genocidio», incidió.

También la líder del grupo liberal, la francesa Valérie Hayer, rechazó «ser la subcontrata de Estados Unidos» y urgió a Europa a «hacerse respetar y reafirmar su compromiso con el derecho internacional».

«No es ingenuo decirlo, la cuestión es sencilla: ¿cuál es nuestro interés? ¿La ley del más fuerte o las normas establecidas entre todos que garantizan nuestros intereses?», dijo Hayer.

Desde los Verdes, su líder Terry Reintke incidió en que Europa debe actuar «guiada por el derecho internacional y no por una lógica de seguir escalando» el conflicto, y criticó al Partido Popular Europeo por impedir un debate específico por las amenazas de Estados Unidos a España por su rechazo al uso de las bases militares en territorio español en la guerra.

«Europa se enfrenta a una elección histórica, la guerra o la paz. España ha mostrado tímidamente el camino; sigámosla. Defendamos el derecho internacional», dijo por su parte la líder de la Izquierda, Manon Aubry.

Críticas a Sánchez desde PP y Vox

Desde el PP, Dolors Montserrat aseguró que siente «vergüenza e indignación» al ver que el régimen iraní «da las gracias públicamente» a Sánchez, a quien tildó de un «líder sin escrúpulos capaz de usar una guerra para sobrevivir políticamente».

Además, acusó a los socialistas de manipular las palabras de Von der Leyen y aseguró que ella «como toda Europa, quiere la paz y la inmediata desescalada del conflicto».

El portavoz europeo de Vox, Jorge Buxadé, criticó por su parte que la UE mirara hacia otro lado y no defendiera el orden basado en reglas «cuando Turquía invadía Chipre, cuando Reino Unido consolidaba una colonia ilegítima en Gibraltar o cuando en Nigeria se comete un genocidio cristiano».

«Mientras, en España se enfunda la bandera de los ayatolás Sánchez y habla de soberanía el que la ha pisoteado desde el primer día, rindiéndose a Marruecos, al golpismo separatista, a los herederos de ETA, rindiendo nuestro sector primario con el consenso del Partido Popular y sus acuerdos comerciales», afirmó. EFE

lzu-mb/ahg/cg

(foto)(vídeo)