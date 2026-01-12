Von der Leyen viajará a la India a finales de mes para firmar el acuerdo comercial

2 minutos

Nueva Delhi, 12 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este lunes desde la ciudad india de Ahmedabad que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará al país asiático a finales de enero con el objetivo de firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India y el bloque comunitario.

«La presidenta de la Comisión viajará a la India hacia finales de este mes y firmará este acuerdo una vez que esté concluido», declaró Merz en una rueda de prensa en Ahmedabad tras su reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Merz enmarcó la urgencia del pacto en un escenario global volátil, una etapa marcada por la rivalidad entre potencias y la reaparición de zonas de influencia exclusivas, que hace vital para Europa diversificar sus socios.

«Defendemos un orden internacional en el que podamos vivir libres y seguros, porque el orden mundial está cambiando en este mismo momento. Cada vez está más marcado por la política de grandes potencias y por las esferas de influencia», subrayó Merz.

Merz también vinculó el impulso al acuerdo con el reciente cierre del pacto entre la Unión Europea y Mercosur, que calificó de «señal alentadora» del compromiso de Bruselas con la apertura de nuevos mercados.

El primer ministro indio, Narendra Modi, y la presidenta de la Comisión Europea se comprometieron en septiembre pasado a concluir el pacto «antes de finales de 2025», una fecha límite que expiró sin éxito hace apenas una semana.

Aunque ya se había informado de progresos en áreas como el desarrollo sostenible, la UE reclamaba una mayor apertura en el proteccionista mercado indio para sus automóviles, vinos y lácteos, mientras que Nueva Delhi exige mejoras para sus exportaciones textiles y agrícolas. EFE

lgm/igr/ah

(foto) (vídeo)