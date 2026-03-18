Votantes latinos se alejan de Trump, y su política para Venezuela y Cuba no le ayuda mucho

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Pedro Pablo Cortés

Miami, 18 mar (EFE).- Encuestas y elecciones especiales muestran que los latinos se han alejado del presidente estadounidense, Donald Trump, antes de los comicios de medio término, por la economía más que la migración, mientras analistas advierten de un efecto limitado en su popularidad por su política hacia Cuba y Venezuela.

Trump acaparó el 48 % de los votantes hispanos en las elecciones de noviembre de 2024, más que cualquier candidato presidencial republicano de la historia reciente, según el Pew Research Center, pero este mismo centro de investigación reporta ahora que siete de cada diez hispanos, el 70 %, desaprueba su gestión.

Otra encuesta, de la firma Global Strategy Group (GSG) y el grupo Somos Votantes, mostró que la desaprobación de Trump subió al 63 % entre los electores latinos y más de un tercio de quienes votaron por él se arrepiente tras un año de los comicios.

Aunque la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, y la actual presión de Washington al Gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba podría despertar simpatías entre los hispanos, expertos perciben un impacto acotado.

Por un lado, Florida concentra casi dos tercios de la población de origen cubano que hay en todo Estados Unidos y cerca de la mitad de los venezolanos, según datos del Censo.

Y, por otra parte, la economía ha sido el principal factor citado por los electores latinos en las encuestas, comentó a EFE Emmanuelle Leal-Santillán, director nacional de comunicaciones de Somos Votantes.

«El problema para Trump es que sus políticas están activamente empeorando la economía para las familias latinas y el país. El 71 % de los votantes latinos dicen que sus aranceles están impulsando sus costos. No se puede arreglar eso con crisis tras crisis», detalló Leal-Santillán.

Además, una encuesta de la firma Meganálisis publicada el 3 de marzo en el Miami Herald mostró que el 61 % de los habitantes de Venezuela creen que Trump prioriza los negocios petroleros por encima de la restauración de la democracia y libertad en el país.

Mientras algunos líderes del exilio cubano en Estados Unidos cuestionaron esta semana las negociaciones con La Habana, al temer que Washington replique en Cuba lo que hizo en Venezuela, donde Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió como mandataria encargada.

«La solución venezolana no es una solución para el pueblo cubano, no es ni siquiera una solución para el pueblo venezolano. Lo que estamos diciendo es: Sr. Trump, Sr. Marco Rubio (secretario de Estado), desconéctense del régimen», declaró el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, en una rueda de prensa.

Las primeras señales electorales

Los latinos han sido decisivos ya para elecciones como las de noviembre pasado, cuando más de dos tercios de ellos apoyaron a las candidatas demócratas para gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y Nueva Jersey, Mikie Sherrill, según datos del grupo Latino Victory Fund.

Mientras que en Texas los condados con más hispanos respaldaron el 3 de marzo a James Talarico en la primaria de los demócratas para elegir a su candidato al Senado.

«Los votantes latinos no se quedarán al margen. En condado tras condado con importantes poblaciones latinas, estas primarias registraron una alta participación y esa energía está impulsada por un factor primordial: la economía», comentó entonces Melissa Morales, presidenta de Somos Votantes.

El 84 % de los electores hispanos han reportado a esta organización que están motivados para votar en 2026 y el 94 % afirma que la economía es su principal motivación.

Casi dos de cada tres latinos, el 65 %, desaprueba el enfoque migratorio de Trump, pero el 61 % también dice que sus políticas económicas, como los aranceles, han «empeorado» la economía, según el Pew Research Center.

«Es un rechazo contra su política migratoria y un reconocimiento de que la economía no está mejorando, sino que la economía ha empeorado para la comunidad latina», declaró a EFE Lorella Praeli, copresidenta de la organización civil Community Change y exlíder de movilización latina de la campaña de Hillary Clinton (2016). EFE

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