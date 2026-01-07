Voto Latino denuncia que el fin de ayuda en 5 estados deja desprotegidos a miles de niños

Miami (EE.UU.), 7 ene (EFE).- La asociación Voto Latino denunció este miércoles que el plan del Gobierno estadounidense para congelar ayudas sociales valoradas en 10.000 millones de dólares en cinco estados demócratas es un ataque «con fines políticos» que pone en riesgo a miles de niños y familias dependientes de estos programas.

«Congelar fondos cruciales para el cuidado infantil, la asistencia financiera y los servicios sociales pone en riesgo a cientos de miles de niños y padres trabajadores», de modo que «las familias latinas son las más perjudicadas», advirtió en un comunicado la organización.

La congelación de los fondos para los estados de Minnesota, Nueva York, Illinois, California y Colorado, que ya fue confirmada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se aplicará a partidas de Asistencia Temporal a Familias necesitadas (7.000 millones de dólares), al Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil (2.400 millones) y a otras subvenciones de servicios sociales (unos 870 millones de dólares).

La decisión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se enmarca en el escándalo por los supuestos casos de fraude millonarios relacionados con programas de cuidado infantil financiados con fondos federales destapados en Minnesota.

Voto Latino señaló que se trata de un ataque con fines políticos a esos cinco estados, por lo que instó al Congreso «a exigir cuentas a la Administración y garantizar que los fondos federales se distribuyan legalmente».

La asociación destacó que miles de niños no poseen seguro médico en estos cinco estados. En Colorado ese porcentaje es del 6,3 % de los menores, seguido de Minnesota (3,8 %), Illinois (3,4 %), California (3 %) y Nueva York (2,5 %).

«Voto Latino redoblará sus esfuerzos para informar, involucrar y movilizar a nuestras comunidades antes de las elecciones de 2026, trabajando para elegir líderes que protejan el bienestar de todas las familias y garanticen que nuestro gobierno sirva a quienes representa», concluyó el comunicado.EFE

