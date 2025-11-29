Vuelos semanales de Venezuela al exterior caen 24 % tras fin de concesiones a aerolíneas

Caracas, 28 nov (EFE).- Los vuelos semanales desde Venezuela hacia destinos internacionales han caído un 24,7 % con el fin de las concesiones a seis aerolíneas, que previamente cancelaron sus vuelos de forma temporal tras una alerta emitida por EE.UU., en medio de su despliegue militar en el Caribe, según cifras del sector privado compartidas con EFE.

Así el país pasó de 105 a 79 vuelos internacionales por semana, después de que sus autoridades anunciaron la revocación de los permisos a Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol.

Una fuente del sector privado dijo a EFE que Venezuela prácticamente perdió «toda la conectividad» con Europa.

La decisión, que afecta dos compañías europeas, una euroasiática y tres suramericanas, sigue en pie, pese al pedido de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, de que sea reconsiderada.

Los destinos que oficialmente continúan activos son México (Santa Lucía y Cancún), Colombia (Bogotá), Panamá, Perú (Lima), Curazao, Cuba (La Habana), San Vicente y las Granadinas y Barbados.

La estatal venezolana Conviasa también ofrece viajes a China (Cantón), Rusia (Moscú y San Petersburgo) y Varadero, Cuba, según su página web.

Wingo, Satena, Copa y Boliviana de Aviación también mantienen sus operaciones, así como las locales Rutaca, Laser, Estelar y Venezolana de Aviación, con viajes internacionales.

Todavía no se ha confirmado si Venezuela revocará el permiso de operación Air Europa y a la también española Plus Ultra, que también cancelaron vuelos.

Repercusiones

En respuesta a la decisión de las autoridades del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolanos, Avianca anunció este viernes la suspensión de la venta y la operación de vuelos desde y hacia su país vecino.

«La aerolínea confía en que la situación de conectividad aérea de Venezuela evolucionará favorablemente y reitera su intención de retomar operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan», señaló la empresa colombiana en un comunicado.

Por su parte, la española Air Europa canceló las dos frecuencias del próximo martes entre Madrid y Caracas «por motivos ajenos» a la aerolínea, según informó en una publicación en sus redes sociales.

Crisis

El pasado 21 de noviembre, cinco días después de que EE.UU. anunciara la entrada en aguas del Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, la Administración Federal de Aviación (FAA) del país norteamericano instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

A partir del día siguiente, se produjo una cancelación en cascada de vuelos internacionales, a lo que se sumó una recomendación de Enaire, gestor de la navegación aérea de España, de no sobrevolar ese espacio aéreo hasta el 1 de diciembre, a raíz de un análisis de riesgos realizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

El lunes, Venezuela dio a las compañías 48 horas para reanudar operaciones, bajo advertencia de cancelar los permisos a las que no lo hicieran, un plazo que venció al mediodía hora local (16:00 GMT) del 26 de noviembre.

Ese día y casi doce horas después de que finalizara el plazo concedido, la autoridad aeronáutica venezolana anunció el cese de las concesiones a las seis aerolíneas, a las que acusó de «sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido» por EE.UU..

El cese definitivo de las operaciones de estas aerolíneas supone un golpe para el país petrolero, que ya tenía una baja oferta de vuelos directos, aun cuando su conectividad había mejorado tras la pandemia del coronavirus.

Un total de 352 frecuencias semanales internacionales tenía Venezuela en 2013, el «momento de mayor auge», cifra que se redujo en seis años hasta «solo 100» en 2019, debido al «retiro gradual de las líneas aéreas» por «la imposibilidad de repatriar los fondos a sus países de origen», así como a «la caída del mercado», según la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV).

Y si se compara con 2013, hoy Venezuela tiene un 77,5 % menos de vuelos a la semana. EFE

