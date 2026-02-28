Vuelven a sonar las alarmas antiaéreas en el centro y sur de Israel tras ataques de Irán

1 minuto

Jerusalén, 28 feb (EFE).- Las alarmas antiaéreas sonaron de nuevo este sábado en el centro y sur de Israel, incluido Tel Aviv, tras nuevos lanzamientos de misiles por parte de Irán en represalia por los bombardeos perpetrados esta mañana por el Ejército israelí.

«Se activaron las sirenas en varias zonas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel», detalló un comunicado castrense, que dijo que la Fuerza Aérea «está operando para interceptar» la amenaza. EFE

pms/mt/ep