Vulcano, el fallido proyecto cripto que Milei promocionó tres años antes de $LIBRA

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Florencia Pessarini

Buenos Aires, 26 mar (EFE).- Tres años antes del escándalo $LIBRA, Javier Milei ya había promocionado en sus redes el proyecto cripto Vulcano, que también colapsó poco después de su lanzamiento y provocó pérdidas entre inversores, y del cual este jueves se conocieron nuevos detalles tras el peritaje del teléfono de un empresario tecnológico vinculado a ambas iniciativas.

Vulcano fue anunciado como un videojuego NFT gestado en 2021 por N&W Professional Traders, la empresa del argentino Mauricio Novelli, uno de los principales implicados en el escándalo de $LIBRA, desatado en febrero de 2025.

La página oficial del proyecto aseguraba que los jugadores competirían «contra el ecosistema y/u otros jugadores a cambio de $VULC», un token creado de la mano del proyecto, lanzado a la venta el 25 de marzo de 2022.

Ofrecía, además, la venta de NFTs que representaban personajes del juego.

El 29 de diciembre de 2021, la cuenta de X de Vulcano promocionó el videojuego, destacando que estaba «apoyado por Javier Milei».

Un tiempo después, el 18 de febrero de 2022, Milei, por entonces diputado nacional, brindó su apoyo al proyecto en X: «Muy interesante el proyecto de @vulcano_game (NFT Gaming). Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría. Les dejo acá su web».

Vulcano, sin embargo, nunca salió a la luz y el token $VULC comenzó a desplomarse inmediatamente después de su lanzamiento.

Entre los archivos hallados en el móvil de Novelli y difundidos en las últimas horas había numerosos contratos de N&W Professional Traders con programadores así como acuerdos de compromiso de adquisición del token.

También hay documentos en los que N&W Professional Traders se autodefine como patrocinador de varios ‘influencers’, entre los cuales se encuentra Milei.

«El objetivo era generar interés en el prelanzamiento y que la gente comprara el token antes de que saliera el juego, cuando iba a valer más», explicó a EFE el experto en tecnología cripto Maximiliano Firtman, quien subrayó que la primera estafa cripto en Argentina utilizó esa metodología y que «eran las formas de ese momento».

Vínculos con $LIBRA

Novelli es también quien contactó a Milei con el estadounidense Hayden Mark Davis, creador de $LIBRA, el criptoactivo cuyo valor se disparó el 14 de febrero de 2025 tras una publicación del presidente argentino en sus redes sociales, antes de desplomarse pocas horas después.

En su mensaje en X, fijado inicialmente en su perfil, dijo que $LIBRA se dedicaría a «financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina». Pasada la medianoche, lo borró y publicó otro en el que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar «interiorizado» de sus detalles.

El caso ha derivado en la apertura de investigaciones judiciales en Argentina y en Estados Unidos, que involucran tanto al presidente como a su hermana, y en la creación de una comisión investigadora en el Congreso que funcionó hasta noviembre de 2025.

Según la información recabada del teléfono de Novelli en el marco de la investigación, el intercambio comercial con Milei comenzó en 2021, cuando el empresario empezó a ofrecer cursos sobre inversiones digitales desde el portal N&W Profesional Traders y sumó al entonces candidato a diputado, que ya era ‘influencer’ económico, como profesor y difusor de la plataforma.

Los pagos regulares a Milei y luego también a su hermana continuaron incluso después de que el actual presidente ocupara una banca en el Congreso y hasta al menos julio de 2023, según indicó el material hallado en el dispositivo del empresario. EFE

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