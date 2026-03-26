Wadephul aspira a definir postura común con EE.UU. sobre Irán y celebra contactos directos

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Cernay-la-Ville (Francia), 26 mar (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, subrayó ese jueves la importancia de definir una postura común con Estados Unidos respecto a Irán en el marco del G7, al tiempo que saludó las conversaciones directas entre Washington y Teherán.

«Es bueno, importante y acertado que (el secretario de Estado estadounidense) Marco Rubio venga aquí y podamos hablar con él mañana. No quiero adelantarme a esta conversación, pero mi expectativa es, y estoy muy confiado, que podamos definir una posición común», dijo Wadephul en declaraciones a la prensa desde la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay-la-Ville, a unos 50 kilómetros al norte de París, donde se reúnen los ministros de Exteriores del G7.

El jefe de la diplomacia alemana agregó que naturalmente se trata de poner fin al conflicto con Irán lo antes posible, pero también de hacerlo de forma duradera.

Eso significa, precisó, restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz y, en general, «velar por que el régimen iraní, que se ha comportado de forma suficientemente negativa en el pasado, sea contenido también en el futuro, lo que se traduce en garantizar que este régimen no suponga una amenaza ni para Israel, ni para otros Estados vecinos, ni para Europa».

Wadephul subrayó asimismo la importancia de que Estados Unidos esté hablando directamente con Irán, lo cual, dijo, es «alentador y de celebrar».

En este sentido, el ministro alemán afirmó que para su gobierno es de suma importancia saber exactamente cuáles son las intenciones de los socios estadounidenses en esta cuestión, al tiempo que señaló que cualquier posible contacto que Alemania pudiera querer establecer con Irán lo acordaría en todo caso con Estados Unidos.

Wadephul recordó que esta es la primera reunión de los siete países más industrializados del mundo desde el comienzo de la guerra contra Irán, el pasado 28 de febrero, y que todos están sintiendo ya en sus países las repercusiones económicas del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte del régimen iraní, «con consecuencias a largo plazo para la economía mundial que apenas se pueden prever», lo cual, añadió demuestra una vez más hasta qué punto la seguridad y la prosperidad se condicionan mutuamente.

«Nuestro objetivo es claro, y en eso coincido con mis colegas británico y francés, con quienes acabo de intercambiar opiniones en el formato E3: debemos evitar una mayor desestabilización, garantizar nuestra libertad económica y desarrollar perspectivas para el fin de las hostilidades y para el período posterior a estas», afirmó. EFE

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