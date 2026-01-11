Wadephul tratará con Rubio una estrategia de seguridad común de la OTAN en el Ártico

Berlín, 11 ene (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, explicó este domingo que pretende abordar el lunes con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, una estrategia de seguridad común de la OTAN en el Ártico, ante las pretensiones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia con el argumento, entre otros, de que la isla no está lo suficientemente protegida frente a China y Rusia.

«Precisamente porque la seguridad en el Ártico se vuelve cada vez más importante, quiero aprovechar mi viaje para debatir cómo podemos asumir esta responsabilidad conjuntamente dentro de la OTAN, dadas las rivalidades antiguas y nuevas en la región por parte de Rusia y China», señaló Wadephul antes de partir a EE. UU.

«Esto lo queremos abordar de manera conjunta en la OTAN y en este proceso debemos tener en cuenta tanto los intereses legítimos de todos los aliados de la OTAN como los de los habitantes de la región. Por supuesto, esto también se aplica a Groenlandia y a su población», recalcó.

En declaraciones previas al diario ‘Bild am Sonntag’, el jefe de la diplomacia alemana ya había sostenido que el Ártico ha adquirido «una nueva importancia» en términos de política de seguridad que seguirá aumentando, «especialmente porque Rusia y también China tienen allí intereses que van en contra de los nuestros».

Por ello, había agregado, quería tratar y poner en marcha una estrategia común de la OTAN con Rubio el lunes en Washington.

Wadephul señaló que, por supuesto, incluso entre socios cercanos surgen de vez en cuando diferencias de opinión, pero añadió que estas deben abordarse mediante el diálogo «para cumplir con nuestra responsabilidad común por la paz y la seguridad».

El ministro alemán de Exteriores enfatizó que «la fiabilidad» entre socios «es la base de la seguridad», e incluye «de manera clara el compromiso con el derecho internacional y la cooperación internacional».

Trump señaló el viernes de nuevo en la Casa Blanca que no va a permitir «que Rusia o China ocupen Groenlandia», por lo que ha decidido «hacer algo» con el territorio autónomo danés «ya sea por las buenas o por las malas».

Para Wadephul «está claro que corresponde exclusivamente a Groenlandia y a Dinamarca decidir sobre las cuestiones de territorio y soberanía de Groenlandia», según dijo a ‘Bild’.

También el vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, sostuvo este domingo que «la seguridad en el Ártico la reforzamos juntos como aliados de la OTAN, no enfrentándonos entre nosotros», y reiteró que «corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre el futuro de Groenlandia».

El político socialista recalcó que también para EE.UU. rigen los principios del derecho internacional, como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial.

Klingleil, que participará en Washington en una reunión de titulares de Finanzas sobre el acceso a materias primas esenciales, aseguró que en los márgenes del encuentro también se abordarán las reclamaciones territoriales de Trump. EFE

