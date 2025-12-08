Wagner Moura, Dego Luna y Benicio del Toro, entre los latinos en busca de un Globo de Oro

Los Ángeles (EE.UU), 8 dic (EFE).- El brasileño Wagner Moura (‘El agente secreto’), el mexicano Diego Luna (‘Andor’) y el puertorriqueño Benicio del Toro (‘Una batalla tras otra’) competirán en diferentes categorías de interpretación por un Globo de Oro en la próxima edición de estos galardones que se celebrá el 11 de enero en Los Ángeles.

Moura fue nominado a mejor actor en una película de drama por su participación en ‘El agente secreto’; categoría en la que competirá con Dwayne Johnson (‘The Smashing Machine’); Michael B. Jordan (‘Sinners’) y Jeremy Allen White, que interpreta a Bruce Springsteen en el ‘biopic’ del músico estadounidense.

Mientras que Luna competirá por el premio al mejor actor de drama en una serie de televisión con Sterling K. Brown (‘Paradise’), Gary Oldman (‘Slow Horses’), Mark Ruffalo (‘Task’), Adam Scott (‘Separación’) y Noah Wyle (‘The Pitt’), según anunció la organización este lunes.

Entre los actores latinos nominados este año también se encuentra Benicio del Toro, que optará a un Globo de Oro a mejor actor de reparto en una película por ‘Una batalla tras otra’, dirigida por Paul Thomas Anderson.

Del Toro competirá con su compañero de reparto Sean Penn, así como con Jacob Elordi -de origen español-, nominado por ‘Frankenstein’; Paul Mescal, por ‘Hamnet’; Adam Sandler, por ‘Jay Kelly’, y Stellan Skarsgård, por ‘Valor sentimental’.

Elordi repite como protagonista de una miniserie por su trabajo en ‘El camino estrecho’, categoría en la que se enfrentará a Paul Giamatti (‘Black Mirror’), Stephen Graham (‘Adolescencia’), Charlie Hunnam (‘Monster: The Ed Gein Story’), Jude Law (‘Black Rabbit’) y Matthew Rhys (‘La bestia en mí’).

En lo que se refiere a las categorías femeninas, las nominadas en cine a mejor actriz de drama son Jessie Buckley (‘Hamnet’), Jennifer Lawrence (‘Die My Love’), Renate Reinsve (‘Valor sentimental’), Julia Roberts (‘Caza de brujas’), Tessa Thompson (‘Hedda’) y Eva Victor (‘Sorry, Baby’).

En el apartado de comedia o musical, las candidatas son Rose Byrne (‘Si pudiera, te daría una patada’); Cynthia Erivo (‘Wicked: For Good’); Kate Hudson (‘Song Sung Blue: Canción para dos’); Chase Infiniti (‘Una batalla tras otra’); Amanda Seyfried (‘El testamento de Ann Lee’

A mejor actriz de drama en una serie de televisión las candidatas son Kathy Bates (‘Matlock’), Britt Lower (‘Separación’), Helen Mirren (‘Tierra de mafiososo’), Bella Ramsey (‘The Last Of Us’), Keri Russell (‘La diplomática’) y Rhea Seehorn (‘Pluribus’).

De comedia o musical, Kristen Bell, por ‘Nadie quiere esto’; Ayo Edebiri, por ‘The Bear’; Selena Gomez, por ‘Solo asesinatos en el edificio’; Natasha Lyonne, por ‘Poker Face’; Jenna Ortega, por ‘Miércoles’, y Jean Smart, por ‘Hacks’.

Y de miniserie, las nominaciones a mejor actriz fueron para Claire Danes, por ‘La bestia en mí’; Rashida Jones, por ‘Black Mirror’; Amanda Seyfried, por ‘El largo río de las almas’; Sarah Snook, por ‘All Her Fault’; Michelle Williams, por ‘Dying for Sex’, y Robin Wright, por ‘The Girlfriend’. EFE

