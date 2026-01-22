Wagner Moura hace historia con su primera nominación al Óscar por ‘El agente secreto’

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 22 ene (EFE).- El brasileño Wagner Moura (‘El agente secreto’) competirá por el Óscar a mejor actor junto a Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘Una batalla tras otra’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y Michael B. Jordan (‘Los pecadoras’), anunció este jueves la Academia de cine de Hollywood.

Moura, que alcanzó la fama mundial tras encarnar al icónico narcotraficante Pablo Escobar en la serie de Netflix ‘Narcos’, continúa con su paso exitoso por la temporada de premios tras haberse hecho con su primer Globo de Oro a mejor actor de drama.

El actor competirá con figuras legendarias de Hollywood por haber interpretado a Marcelo, un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, buscando reencontrarse con su hijo.

La película escrita y dirigida por el Kleber Mendonça Filho, está ambientada en el Brasil de 1977, y recibió otras tres nominaciones, a mejor película, mejor película internacional y mejor casting gracias un reparto que incluye a Maria Fernanda Candido y Gabriel Leone.

‘El agente secreto’ le valió a Filho el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes de 2025, donde Moura se llevó el de mejor actor, y se alzó con el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa el pasado 11 de enero.

La película y el hito de Moura sigue la estela de su predecesora ‘Aún estoy aquí’, la conmovedora historia dirigida por Walter Salles y protagonizada por Fernanda Torres, ambientada también en la oscura época de la dictadura militar de Brasil de la década de 1960 a 1985 y se alzó con el Óscar a mejor película internacional.EFE

