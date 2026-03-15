Wagner Moura y Kleber Mendonça Filho llegan felices a la gala de los óscar

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Los Ángeles (EE.UU), 15 mar (EFE).- Felices, sonriendo y un poco nerviosos. Así llegaron a la gala de los Óscar Kleber Mendonça Filho y Wagner Moura, director y protagonista de ‘O Agente Secreto, el filme brasileño que opta a cuatro estatuillas.

Mejor película, mejor filme internacional, mejor actor (Moura) y mejor casting son los premios a los que opta este filme, ambientado en los años setenta, durante la dictadura militar brasileña, y que puede conseguir en segundo Óscar consecutivo para Brasil tras el logrado el año pasado por ‘Aún estoy aquí’.

Moura, que de ganar el Óscar sería el `primer intérprete brasileño en lograrlo, aseguraba en la alfombra roja que estaba «feliz», mientras que Mendonça Filho reconocía estar un poco «ansioso».

El actor, que interpreta en el filme a un investigador que trata de huir de la persecución gubernamental, vestía con un traje negro de Valentino y camisa blanca de cuello mao, con un llamativo broche en la solapa.

Mientras que Mendonça Filho optó por un clásico esmoquin para esta noche, que será el cierre de una exitosa carrera para su filme.

Comenzó su trayectoria en el Festival de Cannes, donde se hizo con el premio a mejor dirección y mejor actor, para continuar con dos Globos de oro, a mejor película de habla no inglesa y mejor actor en una película de drama.

Y llega a los Óscar con muchas posibilidades de hacerse con el Óscar a mejor película internacional, categoría en la que se medirá con la española ‘Sirat’; la noruega ‘Valor sentimental’; la francesa ‘Un simple accidente’ y la tunecina ‘La voz Hind’.

Menos posibilidades tiene Moura frente a Thimotée Chalamet, nominado por ‘Marty Supreme’; Michel B. Jordan, por ‘Los pecadores’; Leonardo DiCaprio, por ‘Una batalla tras otra’ y Ethan Hawke, por ‘Blue Moon’. EFE

agf/cr

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