Waldo’s promete apoyo a los familiares de 23 víctimas del incendio en el norte de México

Ciudad de México, 2 nov (EFE).- La cadena de tiendas Waldo’s afirmó este domingo que apoyará a las familias de las víctimas de un incendio en una de sus sucursales en Hermosillo, en Sonora (norte de México), que causó 23 muertos y decenas de heridos, y mostró su disposición para colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

“La familia Waldo’s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos ocurridos ayer en nuestra sucursal del centro de Hermosillo”, expuso la empresa en un comunicado.

Señaló que ahora no hay “nada más importante” que atender la emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas.

La empresa afirmó que mantiene una “estrecha comunicación” con las autoridades desde el primer momento y que está colaborando “de manera total y abierta” con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y con todas las autoridades para esclarecer las causas de este suceso.

En la tarde del sábado una explosión dentro de una tienda ubicada en el centro de Hermosillo, capital del estado norteño de Sonora, provocó un incendio cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a las compras previas al Día de Muertos.

Gustavo Salas Chávez, titular de la Fiscalía de Sonora, confirmó que en el incendio fallecieron 23 personas, mientras que doce más permanecen hospitalizados, y precisó que no existen indicios de que el siniestro haya sido provocado y no descartó ninguna línea de investigación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó las muertes y aseguró que su gobierno envió ayuda a los afectados.

El incendio es uno de los más catastróficos en el mundo en los últimos años, entre los principales, el ocurrido en Ycuá Bolaños de Asunción en Paraguay (2004), que causó 364 muertos, el de Dacca, Bangladesh (2024), con 46 víctimas mortales, y el de un hipermercado en Kut, en Bagdad (julio de 2025), que provocó la muerte de 60 personas. EFE

