Wall Street abre a la baja y el Dow Jones pierde un 0,53 %

Nueva York, 19 feb (EFE).- La bolsa de Wall Street abrió este jueves a la baja y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se depreciaba un 0,53 % mientras los inversores analizaban los últimos resultados trimestrales de Walmart y observan con inquietud las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino: el selectivo S&P 500 restaba un 0,45 % y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,64 %.

Las acciones de Walmart subieron un 2% después de que los últimos resultados empresariales de la compañía superaran las expectativas de los analistas.

Los ojos de los analistas también estaban en los futuros del West Texas Intermediate (WTI), que subían esta mañana un 1,38 % para cotizar por encima de los 66 dólares por barril, impulsados ​​por el refuerzo militar estadounidense en Oriente Medio ante un posible ataque contra Irán.

Los inversores también estudian los últimos datos de la Oficina de Análisis Económico, que hoy apuntó que el déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 32,6% en diciembre de 2025 respecto al mes anterior, hasta situarse en 70.300 millones de dólares, y cerró el año con una disminución interanual de solo el 0,2%. EFE

