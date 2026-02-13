Wall Street abre en rojo tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos

2 minutos

Nueva York, 13 feb (EFE).- La bolsa de Wall Street abrió este viernes en rojo y el Dow Jones, su principal índice, perdía un 0,33 % poco después de la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos del pasado enero.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba hasta los 49.288 puntos, el selectivo S&P 500 perdía un 0,13 %, hasta los 6.824 enteros, y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,39 %, hasta los 22.509 puntos.

Poco después, los principales índices se moderaron hasta apenas mostrar cambios.

Los datos de inflación de Estados Unidos se moderaron en enero hasta el 2,4 % interanual, tres décimas menos que en diciembre y ligeramente por debajo de las predicciones del mercado, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de la energía y los alimentos, también bajó hasta el 2,5 %, una décima menos que el mes anterior, a tono con las expectativas de los analistas.

En cuanto a valores, Applied Materials, compañía de fabricación de chips, subía más de un 11 % tras los buenos resultados publicados este jueves al cierre de la jornada, en un momento en el que los chips de memoria están muy cotizados.

Airbnb registraba ganancias de más del 6 % tras superar los ingresos esperados por los inversores en sus resultados.

Pinterest se desplomaba alrededor de un 20 %, después de que la red social anunciara unos resultados insuficientes para sus inversores en los que citaba los aranceles como uno de sus problemas.

Nike y Salesforce subían alrededor de un 3 % en los primeros movimientos del mercado. EFE

jta/jco/psh