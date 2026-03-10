Wall Street abre en rojo y el petróleo de Texas baja por debajo de los 90 dólares

1 minuto

Nueva York, 10 mar (EFE).- Wall Street abrió este martes en rojo mientras que el petróleo intermedio de Texas se moderaba un 7,46 %, por debajo de los 90 dólares el barril, en plena guerra de EE. UU. e Israel contra Irán.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba un 0,11 %, hasta los 47.688 puntos; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,17 %, hasta las 6.784 unidades; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,01 %, hasta los 22.693 puntos.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba esta mañana hasta los 87,70 dólares el barril, tras superar ayer la barrera de los 100 dólares por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A las 9:40 hora local (13:40 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban 7,07 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, adelantó que este martes será «el día más intenso» de bombardeos en Irán, unas declaraciones que llegaron después de que el presidente Donald Trump diera ayer por «casi terminada» la guerra contra Irán.

En el plano corporativo, las tecnológicas Micron e Intel subían un 4 % y un 3 %, respectivamente.

Paramount Skydance perdía un 3,10 %, después de conocerse que Trump apoyó a Netflix en su puja por Warner Bros. comprándole futuros valorados en más de un millón de dólares, según medios especializados.

El oro, refugio de inversión en momentos de incertidumbre, subía un 2,35 % hasta los 5.223 dólares la onza. EFE

jta/jco/rcf