Wall Street abre en rojo y las tecnológicas comienzan la sesión con pérdidas

2 minutos

Nueva York, 7 nov (EFE).- Wall Street abrió este viernes en rojo, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,55 %, mientras las acciones de grandes tecnológicas volvían a caer en los primeros compases de la jornada.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía un 0,84 % y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 1,39 %.

Los valores tecnológicos volvían a abrir la sesión con pérdidas: Nvidia bajaba un 2,7 %, Oracle un 3 %, Palantir un 1 % y Broadcom un 1,9 %, en un momento en que inversores y analistas apuestan por la cautela ante los temores de una «burbuja» en la inteligencia artificial (IA).

Asimismo, Tesla bajaba un 3,6 %; Amazon un 1,3 %; Alphabet un 1,8 % y Microsoft un 0,3 %.

Los índices también se veían lastrados por la noticia de que los despidos en Estados Unidos se dispararon a más de 150.000 en el mes de octubre, según datos de una consultora especializada en empleo a falta de cifras oficiales. Se trata de la cifra mensual más alta desde 2003 y un aumento casi del triple respecto a septiembre.

Aparte de esto, el foco del mercado está puesto en el cierre del Gobierno federal en Estados Unidos, que aún persiste, y en la revisión de la política arancelaria del presidente Donald Trump por el Tribunal Supremo.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subía un 0,62 %, hasta 59,80 dólares el barril, pero se encamina a terminar la semana con pérdidas ante el temor de los operadores a un exceso en la oferta de crudo. EFE

