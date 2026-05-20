Wall Street abre mixto a la espera de los resultados trimestrales de Nvidia

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Nueva York, 20 may (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cedía un 0,05 %, entre incertidumbre por el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a la espera de los resultados trimestrales de Nvidia, uno de los principales termómetros del mercado de la IA.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 23 puntos, hasta los 49.340; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,17 %, hasta los 7.366 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,32 %, hasta los 25.952 puntos.

La Bolsa de Nueva York centra este miércoles su atención en Nvidia, que, al toque de la campana, publicará los resultados de su primer trimestre fiscal.

Las acciones de Nvidia ganaban un 0,59 % en los primeros movimientos de la jornada.

Otras tecnológicas como Intel y Advanced Micro Devices (AMD) avanzaban un 5,8 % y un 4,3 % respectivamente.

El gigante estadounidense de las tiendas al por menor Target caía un 7,1 % en las primeras operaciones del día.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 2,17 % a las 09.00 hora local (13.00 GMT), hasta 101,89 dólares el barril, después de que los inversores recuperaran el optimismo por un posible final cercano de la guerra entre Estados Unidos e Irán tras un nuevo viaje de líderes pakistaníes a Teherán. EFE

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