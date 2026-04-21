Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube un 0,52 % con la mirada puesta en Oriente Medio

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Nueva York, 21 abr (EFE).- Wall Street abrió este martes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,52 % mientras los inversores siguen de cerca los movimientos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán a las puertas del cese del alto el fuego el miércoles.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 255 puntos hasta los 49.697; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,07 %, hasta los 7.114 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,02 %, hasta las 24.400 unidades.

Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con CNBC que espera alcanzar un acuerdo con Irán, pero que está listo para reanudar los ataques militares si las negociaciones de esta semana no fructifican en un pacto.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), a las 9:00 hora local (13:00 GMT), bajaba un leve 0,11 %, hasta los 89,51 dólares el barril.

En el plano corporativo, UnitedHealth Group subía alrededor de un 10 % después de que la compañía de seguros médicos presentara unos resultados del primer trimestre que sobrepasaron las expectativas de los inversores.

Mientras, Apple, que ayer anunció que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre para reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, perdía un 0,62 % tras la apertura.

CrowdStrike avanzaba un 4,2 % y tanto American Express como Salesforce, más de un 2 %. EFE

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