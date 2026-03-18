Wall Street cierra en rojo tras la decisión de la Fed de mantener los tipos de interés

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Nueva York, 18 mar (EFE).- Wall Street cerró en rojo este miércoles, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 1,63 %, después de que la Reserva Federal (Fed) decidiera mantiene sin cambios los tipos de interés, que permanecen en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75 %, y considerara «inciertas» las repercusiones de la guerra en Oriente Medio.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 768 puntos, hasta los 46.225; el selectivo S&P 500 restaba un 1,36 %, hasta los 6.624 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajó un 1,46 %, hasta las 22.152 unidades.

La Fed desoyó las presiones del mandatario estadounidense, Donald Trump, para que el banco central baje el precio del dinero y lo mantuvo sin cambios en la penúltima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) antes de que el actual presidente, Jerome Powell, abandone su puesto en mayo.

El mismo día del anuncio del banco, el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) presentó un informe que recoge un aumento del Índice de Precios al Productor (IPP), que mide los costos de la cadena de suministro en EE.UU., en un 0,7 % en el mes de febrero, hasta situarse en el 3,4 % interanual.

Además, el FOMC advirtió en un comunicado que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas «sigue siendo elevada» y que «las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio sobre la economía de Estados Unidos son inciertas».

Las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, desatada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior escalda del país persa a otros países de la región, siguen alterando a los inversores.

Especialmente, el impacto que está teniendo en el aumento de los precios del petróleo mundial el cierre práctico del estrecho de Ormuz por orden del nuevo liderazgo iraní y tras los bombardeos en el paso, y los últimos ataques cruzados contra refinerías y otras plantas energéticas estratégicas.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles hasta los 96,32 dólares el barril.

Entre las pocas compañías que cerraron en verde destacan la tecnológica Intel, que sumó un 2,2 %; la petrolera Chevron, que subió un 0,31 %; y el banco JPMorgan Chase, que avanzó un 0,3 %.

En otros mercados, el oro, activo refugio, perdía un 3,24 %, hasta los 4.845 dólares la onza, y la plata perdía un 4,84 %, hasta los 76,05 dólares.

«Ya sufrimos la crisis de los aranceles, sufrimos la pandemia y ahora nos enfrentamos a una crisis energética de cierta magnitud y duración», alertó Powell. EFE

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