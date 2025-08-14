Wall Street cierra en terreno mixto tras nuevos datos de inflación más pesimistas

The Swiss voice in the world since 1935

Nueva York, 14 ago (EFE).- Wall Street cerró este jueves en terreno mixto, tras conocerse unos datos de inflación mayorista peores de lo esperado y que matizaron las informaciones anteriores del IPC conocidos la víspera.

En todo caso, la variación de los índices fue casi imperceptible: el Dow Jones perdió un 0,02 %, hasta los 44.911 enteros, al igual que el Nasdaq, que retrocedió un 0,01 %, hasta los 21.710 puntos, mientras que el S&P 500 ganaba un tímido 0,03 %, hasta los 6.468.

El índice de precios al productor (IPP) mostró un aumento del 0,9% en julio, mucho mayor de lo esperado, lo que supuso un contrapeso a los datos del IPC de ayer, recibidos con euforia por los inversores por mostrar una inflación minorista una décima mejor de lo esperado.

Con estos datos, se atenúan las certezas de un inmediato descenso de los tipos de interés, exigido por el presidente Donald Trump y al que hasta ahora se resiste el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Entre las 30 cotizadas del Dow, destacaron las subida de Amazon (2,86 %), MacDonals (1,27 %) y JP Morgan (1,25 %); entre las bajistas, 3M (-2,22 %), Home Depot (-1,68 %) y Cisco (-1,56 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subió hoy un 2m11 %, hasta 63,96 dólares el barril; y al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono a diez años subía al 4,287 %, el oro bajaba a 3.382 dólares la onza y el euro se cambiaba a 1,1648 dólares. EFE

