Wall Street vuelve a abrir en rojo tras subida del coste de la producción y del petróleo

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Nueva York, 18 mar (EFE).- Wall Street abrió en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,28 % después de un aumento del índice de precios a la producción (IPP) en el mes del febrero y de que el petróleo mantenga su tendencia alcista y se acerque cada vez más a los 100 dólares el barril por la guerra en Oriente Medio.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones restaba 129 puntos, hasta los 46.863; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,2 %, hasta las 6.702 unidades; y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,09 %, hasta los 22.458 enteros.

La Bolsa de Nueva York volvió a amanecer en números rojos después de dos días de ligeras subidas que apuntaban a un principio de recuperación tras las importantes caídas por la guerra.

La Oficina de Estadísticas Laborales anunció este miércoles un aumento del IPP —que mide la variación mensual de los precios recibidos por los productores nacionales — en un 0,7 % intermensual.

La inflación del IPP general se situó en el 3,4 %, la más alta desde febrero de 2025, mientras que la subyacente se situó en el 3,9 %.

«Esta cifra, superior a lo esperado, se debe específicamente a los aranceles», afirmó Todd M. Schoenberger, director de inversiones de CrossCheck Management LLC, a la cadena CNBC.

«Si a esto le sumamos el repunte de los precios de la energía que hemos observado desde que comenzó la guerra con Irán, que aún no se refleja en estos informes, Wall Street se está preparando para un rápido aumento de los precios que, sin duda, se trasladará al consumidor», continuó.

Este dato, mayor del esperado por los analistas, se sitúa aún por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal (Fed), que celebra estos días su segunda reunión de 2026 para decidir sobre los tipos de interés en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias.

Una de estas es el aumento de el precio de petróleo intermedio de Texas (WTI) que arrancaba la jornada con una subida del 1,88 %, hasta los 98,02 dólares el barril, mientras siguen los ataque entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en especial en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de crudo.

Este miércoles está previsto que el fabricante de chips Micron Technology presente sus resultados trimestrales.

Las acciones de la compañía se mantenían estables a la espera de las cuentas.

En otros mercados, el oro, activo refugio, perdía un 2,95 %, hasta los 4.860 dólares la onza, y la plata perdía un 4,17 %, hasta los 76,59 dólares. EFE

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