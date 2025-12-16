Warner pedirá a sus accionistas que no acepten propuesta de compra de Paramount, según WSJ

2 minutos

Nueva York, 16 dic (EFE).- Warner Bros. Discovery (WBD) recomendará a sus accionistas que rechacen la oferta de Paramount, de 30 dólares por acción, y respalden en su lugar el acuerdo ya existente con Netflix, informó este martes el Wall Street Journal (WSJ), que cita fuentes propias.

De esta manera, Paramount y su director ejecutivo, David Ellison, deberán decidir si aumentan su propuesta. Esto ocurre mientras las acciones de Warner cotizan cerca de 30 dólares, lo que sugiere que los inversores esperan un incremento en la oferta, agrega el diario.

Paramount y Netflix, dos gigantes de la industria audiovisual estadounidense, están enfrentados en el intento de adquirir la emblemática compañía.

La WBD alcanzó un acuerdo con Netflix para vender la empresa por 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda, tras lo cual entró Paramount en el escenario con una opa hostil por 108.000 millones de dólares.

Netflix había acordado pagar 27,75 dólares por acción, en una combinación de efectivo y acciones, por los estudios de Warner y el servicio de streaming HBO Max.

Paramount, por su parte, ofreció 30 dólares en efectivo por la totalidad de la compañía.

La oferta de Paramount vence el próximo 8 de enero, fecha hasta la cual la empresa podría decidir si eleva su propuesta.

La lucha entre los dos gigantes ha abierto la puerta a una mayor concentración empresarial en un sector ya dominado en EE. UU. por un puñado de grandes grupos que aglutinan cine, medios, televisión y ‘streaming’.

Por otra parte, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) denunció que la operación podría vulnerar las leyes antimonopolio, y senadores como Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Richard Blumenthal han advertido al Departamento de Justicia de que la nueva compañía tendría «capacidad para aumentar los precios televisivos en un contexto de inflación». EFE

