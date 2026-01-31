Willem Dafoe presenta ‘The Souffler’ en Buenos Aires: «Me gusta ir hacia lo desconocido»

Buenos Aires, 30 ene (EFE) .- Lejos de las luces de Hollywood, el actor estadounidense Willem Dafoe que se encuentra en Buenos Aires presentando ‘The Souffler’, una película independiente de bajo presupuesto dirigida por el argentino Gastón Solnicki, asegura en entrevista para EFE que siempre le gustó ir «hacia lo desconocido» y «la verdadera fuerza del cine está en la poesía».

«Como alguien que siempre está tratando de ser otra persona, esas son las experiencias que te transforman», afirma Dafoe desde el hotel Four Seasons de Buenos Aires.

Está presentando ‘The Souffler’ junto a Gastón Solnicki, quien dirigió una película que transcurre en un hotel real, cuyos engranajes no se detuvieron por el rodaje de la cinta-, entre un administrador que se aferra al lugar como si éste fuera su última esperanza en la tierra (Dafoe), el argentino que lo quiere comprar para remodelarlo (Solnicki) y el plantel del establecimiento.

Solnicki pone luz sobre personas -y no personajes- interesantes: los coloca donde no tengan que preocuparse por nada más que ser ellos mismos. Incluye, además, escenas que no le pertenecen. Archivos históricos de la ciudad de Viena, que quizás despierten, en esta película, ideas sobre la gentrificación de las ciudades.

«La propuesta fue trabajar con personas que no fueran actores, en muy poco tiempo y en Viena, que es un lugar que tenía un sabor particular. No era solo hacer una película, era una aventura y yo siempre estoy buscando eso», dijo a EFE Dafoe.

Cuando Dafoe conoció a Solnicki, alrededor de diez años atrás en Grecia, donde ambos impartían un seminario para jóvenes cineastas, se sintió atraído por «el ojo crítico» y el «gusto» del director, por su manera de hablar. Rápidamente se volvieron amigos y prometieron «algún día hacer algo juntos».

«Me excita la correspondencia de que Willem haya estado presente en Roma la noche en que murió mi amigo», dice Solnicki.

‘The Souffler’ cierra una trilogía involuntaria de Solnicki, que empieza con ‘Introduzione all’Oscuro’ (2008) -que aborda la muerte de un amigo- y continúa con ‘A Little Love Package’ (2021), que filma el último día en que estuvo permitido fumar en los bares de Viena.

«El bucle de la muerte de mi amigo se cierra con el nacimiento de una amistad», dice el director, hablando de su vínculo con Dafoe, y quizás también del que su personaje crea con el administrador de un hotel que se resiste al paso del tiempo y donde el soufflé debe seguir siendo perfecto.

El ‘souffler’ es el que se obsesiona en cocinarlo, pero también el que dirige esa obra de teatro, que tiene como escenario el InterContinental de Viena, inaugurado en 1964 como uno de los primeros hoteles de lujo de Europa, obra del arquitecto Carl Appel.

Solnicki dice que, a priori, no le interesa «ilustrar ideas resueltas». «Pienso mis películas como excusas para acercarme a lugares y a personas que para mí son importantes», dice el director de filmes -en buena parte documentales- que abordan tramas personales y no se conciben desde un guión.

«Y lo interesante es que para esta película Gastón trató de trabajar por primera vez con un guión. Había un guion, pero tuvimos que descartarlo y volver atrás para analizar lo que estábamos haciendo», cuenta el villano de El Hombre Araña.

A lo largo de su carrera, Willem Dafoe actuó en más de 120 largometrajes y además de aparecer en enormes franquicias de Hollywood, trabajó con directores como Martin Scorsese, Wes Anderson, el danés Lars von Trier y el griego Yorgos Lanthimos, en su éxito ‘Poor Things’ (2023), entre muchos otros directores independientes.

Dafoe asegura que le produce «curiosidad alejarse de la narrativa» y que le gusta ir al cine y preguntarse constantemente «¿Qué es esto?» Aunque no le gusta hablar de las nuevas lógicas de consumo impuestas por las plataformas, porque él hace «todo tipo de películas», asegura que, «el verdadero poder del cine está en la poesía y no solo en las historias».

«Es una pena que la gente vea cinco minutos de una película, decida que no le gusta y pase a la otra. Si como espectador no aportas nada a la experiencia visual, no obtendrás nada a cambio», dice Dafoe. «Por lo tanto, si haces las cosas demasiado fáciles para la gente, no sacarán nada de ello y muy pronto tu cine se verá sacudido desde dentro». EFE

