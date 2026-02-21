Willie Colón, el chico malo de El Bronx que revolucionó y popularizó la salsa en el mundo

4 minutos

Ruth Hernández Beltrán

Nueva York, 21 feb (EFE).- Willie Colón, el legendario chico malo de El Bronx, creció con la música desde la cuna, cuando su abuela Antonia le cantaba y le enseñaba a estar orgulloso de sus raíces puertorriqueñas, que siempre llevó a todos los escenarios junto al sonido de la salsa, de la que fue uno de sus arquitectos.

A lo largo de sus cinco décadas en los escenarios, que comenzó a los 15 años, William Antonio Colón, el chico que creció en el sur de El Bronx, en momentos muy difíciles en la turbulenta década de los sesenta, se puso muchos sombreros: músico, compositor, director de banda, arreglista, productor, cantante y hasta aspirante al Congreso y Defensor del Pueblo.

Producto de ese entorno fue el primer tema que compuso, ‘Fuego en el barrio’, en el que expresó lo que ocurría en esa época en El Bronx, donde los dueños de edificios los quemaban para cobrar el seguro «y no tener que bregar con los latinos», recordó en una entrevista con EFE.

Colón fue un autodidacta que nutrió su trabajo de las experiencias de la calle, que fueron su mejor escuela.

«El ritmo era mi canto de cuna. La noche tenía ritmo (de la música), tanto así que cuando cesaba la rumba (en la calle) decíamos ¿y qué pasó? Cuando tocaban otra vez (en la calle los tambores) decíamos que todo estaba bien y dormíamos tranquilos», dijo el músico en una ocasión en un concierto en El Bronx.

Voz de la comunidad latina

El trombonista fue uno de los músicos clave en llevar la bandera de la salsa alrededor del mundo con las legendarias Estrellas de Fania pero también en sus duetos con otras estrellas del género como el panameño Rubén Blades y el puertorriqueño Héctor Lavoe, sin olvidar tampoco su trabajo junto a la «reina de la salsa», Celia Cruz, todos bajo el sello Fania, con el que firmó a los 17 años.

La dupla que formó con Lavoe, con quien grabó once discos por quien siempre mostró afecto, respeto y gratitud porque consolidó en la década de 1970 el llamado «sonido del barrio», que desde la Gran Manzana se extendió a los confines del mundo, un género que dio voz a la comunidad latina.

Con Lavoe son recordados ‘El malo’ (1967), primer álbum que grabó con Colón, y ‘Cosa Nuestra’ (1969), del que se desprende ‘Che, che colé’, un clásico indispensable en sus conciertos, así como también ‘Juana Peña’ y ‘Te conozco’.

Pero también ‘Asalto navideño’, otro álbum emblemático y el quinto que grabaron, en el que destaca el sonido de la música puertorriqueña y en el que introdujo el cuatro, instrumento nacional de Puerto Rico a la salsa, tocado magistralmente por Yomo Toro. El éxito del disco llevó a que se lanzara una segunda parte.

La cima, su dupla con Blades

«Su asociación con Blades fue la cima de él como músico», comenta a EFE la historiadora musical Aurora Flores, que está por concluir un libro sobre música latina.

Del gran éxito de esto dueto fue ‘Siembra’ (1978), el disco más vendido en la historia de la salsa, del que se desprenden temas sociales como ‘Pedro Navaja’, ‘Plástico’ o ‘Siembra’.

Colón reconoció en una ocasión que su relación con Blades tuvo sus «altas y bajas, como todos los hermanos, han habido sus peleas, pero al fin y al cabo, en los momentos claves, siempre hemos estado ahí».

El músico, que no tuvo temor en mezclar la salsa con otros géneros, continuó su carrera como solista y cantante frente a su banda, con producciones como ‘The Good, Bad and The Ugly’ (1976) y ‘Solo’ (1988), que cosecharon nuevos éxitos y mantuvieron vigente el sonido de la salsa.

En 2021, «el maestro Colón», como le llamaban sus seguidores, sufrió un accidente de tráfico grave que le llevó a un hospital, donde regresó esta semana, manteniendo a seguidores y amigos en alerta, hasta su muerte este sábado de una de las leyendas de la música latina. EFE

rh/jco/lss