Witkoff se reúne en Miami para impulsar negociaciones sobre las guerras en Gaza y Ucrania

2 minutos

Miami (EE.UU.), 19 dic (EFE).- El enviado de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunirá este viernes en Miami con funcionarios de Catar, Egipto y Turquía para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza y este fin de semana mantendrá encuentros paralelos para avanzar en las negociaciones sobre Ucrania, según el medio Axios.

Witkoff se reunirá hoy con altos funcionarios de las tres naciones árabes, entre denuncias de violaciones del alto el fuego israelíes casi a diario.

La reunión incluirá al primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, y el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, informó un funcionario de la Casa Blanca al medio Axios.

El objetivo del encuentro será implementar la siguiente fase del plan de paz en Gaza, después del alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 octubre tras dos años de guerra.

La primera etapa del acuerdo, alcanzado con la mediación de EE.UU., entre otros países, incluía el cese de las hostilidades, además de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás y de los prisioneros palestinos, en el lado israelí.

Israel también debía permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza.

Sin embargo, los ataques israelíes no han cesado por completo, y sus drones siguen sobrevolando Gaza mientras que las tropas disparan a quienes considera que se acercan demasiado.

La segunda fase del acuerdo de paz recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

Uno de los principales impedimentos que pone Israel es que todavía le falta recibir el cuerpo del último rehén israelí.

El balance de muertos en la Franja de Gaza supera los 70.000 mientras que los heridos ascienden a más de 171.000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Ese día comenzó la actual ofensiva de Israel, tras el ataque de Hamás en el que se calcula que murieron más de 1.200 personas.

Witcoff también tiene programadas otras reuniones este fin de semana en Miami para avanzar en la negociación de la paz en Ucrania.

El enviado especial estadounidense se reunirá por un lado con los asesores de seguridad nacional de Ucrania, Alemania, Francia y el Reino Unido, y por separado con funcionarios rusos. EFE

