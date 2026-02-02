Witkoff y el ministro iraní de Exteriores se reunirán en Estambul el viernes, según Axios

Washington, 2 feb (EFE).- El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirán el viernes en Estambul (Turquía) para discutir un posible acuerdo nuclear, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la República Islámica, informó este lunes el portal Axios.

Al encuentro también asistirían los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, según indicó un funcionario estadounidense al citado medio digital.

Se trataría del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el bombardeo que Estados Unidos llevó a cabo contra tres instalaciones nucleares iraníes.

En enero, Trump ordenó el despliegue de una flota de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico y ha advertido con un ataque contra Irán si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear.

De acuerdo con Axios, la reunión es resultado de los esfuerzos de mediación realizados en los últimos días por diplomáticos turcos, egipcios y cataríes.

Según medios estatales iraníes, el presidente del país, Masoud Pezeshkian, ordenó reabrir las negociaciones con la Administración de Trump.

Washington sostiene que un eventual acuerdo nuclear también debe limitar el programa de misiles iraníes y la actividad de las milicias aliadas de la República Islámica en otros países de la región. Teherán, sin embargo, defiende que las conversaciones deben centrarse exclusivamente en la cuestión atómica.

Antes de reunirse con el ministro iraní, Witkoff se entrevistará el martes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien presiona para que cualquier acuerdo impida a Irán enriquecer uranio, incluso a bajos niveles. EFE

