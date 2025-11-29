Wizz Air confirma que actualizó el software de sus Airbus sin registrar ningún incidente

1 minuto

Budapest, 29 nov (EFE).- La aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air confirmó este sábado que parte de su flota necesitó la actualización de software indicada por Airbus tras detectarse fallos en algunos modelos, un proceso que completó sin problemas.

La empresa confirmó en un comunicado que algunos de sus aviones «se encuentran entre los que requerían una actualización de software según las especificaciones del fabricante».

Wizz Air señaló que «programó inmediatamente el mantenimiento necesario», aunque no precisó a cuántos aparatos afecta la actualización, recoge el digital Hvg.

La compañía indicó que las actualizaciones necesarias se realizaron durante la noche y que espera que no haya mas problemas relacionados con el caso.

Wizz Air se define como la principal aerolínea de Europa Central y Oriental, tiene una flota de 243 aviones -Airbus 320 y 321Neo- y tiene más de 900 rutas en 179 aeropuertos de 46 países.EFE

